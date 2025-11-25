قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
هاني حسين

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يتابع انتخابات مجلس النواب من محافظة القليوبية ضمن نطاق القاهرة الكبرى، بينما يتابع زملاؤه منظمات المجتمع المدني العملية في محافظات المنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والسويس وجنوب القاهرة.

وأوضح شلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة متفائلة للغاية هذه المرة، لافتًا إلى وجود مشاركة ملحوظة وإقبال أكثر كثافة من الناخبين، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا يعكس أثر رسالة رئيس الجمهورية والإجراءات التنظيمية والأمنية والصحية التي عززت ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وأتاحت لهم التعبير الحقيقي عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع، مضيفا أن ارتفاع نسبة المشاركة يعد الضمانة الأهم لنجاح أي عملية انتخابية، ويعزز نزاهتها من مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن المنظمة لاحظت اليوم تراجعًا كبيرًا في المخالفات مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن ما تم رصده يقتصر على مخالفات إدارية محدودة لا تؤثر في سير العملية أو نتائجها، كما سجلت المنظمة تعاونًا أكبر مع المتابعين في دخول مقار الاقتراع، واحترامًا واضحًا لـ حرمة الحرم الانتخابي، حيث لم تُسجل دعايات انتخابية أو محاولات توجيه أو نقل جماعي للناخبين في المقرات التي تمت مراقبتها، والبالغ عددها نحو 115 مقرًا انتخابيًا في ما يقرب من 25 دائرة تغطي نحو 35 قسمًا وحَيًّا ومركزًا في مختلف المحافظات.

وعن المخالفات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دفع بعض المرشحين أموالًا للناخبين أو مخالفات دعائية، أكد شلبي أن المنظمة لم ترصد سوى حالات قليلة ومحدودة ضمن العيّنة التي راقبتها خلال اليومين الماضيين، معربًا عن تقدير المنظمة لنهج الهيئة الوطنية في الشفافية وإعلانها عن أي تأخر أو مخالفات في حينها، وهي ظواهر وصفها بأنها أقل بكثير هذا العام.

الانتخابات العملية الانتخابية اخبار التوك شو انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

ائتلاف نزاهة: رصدنا واقعة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروتا دعائية

حضور نسائي مشرف بالجان نواب الشرقية

حضور نسائي مشرف بلجان انتخابات نواب الشرقية .. صور

توافد المواطنين بكثرة علي لجان انتخابات 2025 في محافظة الشرقية

الشرقية .. توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد