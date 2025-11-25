العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يتابع انتخابات مجلس النواب من محافظة القليوبية ضمن نطاق القاهرة الكبرى، بينما يتابع زملاؤه منظمات المجتمع المدني العملية في محافظات المنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والسويس وجنوب القاهرة.

وأوضح شلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة متفائلة للغاية هذه المرة، لافتًا إلى وجود مشاركة ملحوظة وإقبال أكثر كثافة من الناخبين، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا يعكس أثر رسالة رئيس الجمهورية والإجراءات التنظيمية والأمنية والصحية التي عززت ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وأتاحت لهم التعبير الحقيقي عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع، مضيفا أن ارتفاع نسبة المشاركة يعد الضمانة الأهم لنجاح أي عملية انتخابية، ويعزز نزاهتها من مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن المنظمة لاحظت اليوم تراجعًا كبيرًا في المخالفات مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن ما تم رصده يقتصر على مخالفات إدارية محدودة لا تؤثر في سير العملية أو نتائجها، كما سجلت المنظمة تعاونًا أكبر مع المتابعين في دخول مقار الاقتراع، واحترامًا واضحًا لـ حرمة الحرم الانتخابي، حيث لم تُسجل دعايات انتخابية أو محاولات توجيه أو نقل جماعي للناخبين في المقرات التي تمت مراقبتها، والبالغ عددها نحو 115 مقرًا انتخابيًا في ما يقرب من 25 دائرة تغطي نحو 35 قسمًا وحَيًّا ومركزًا في مختلف المحافظات.

وعن المخالفات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دفع بعض المرشحين أموالًا للناخبين أو مخالفات دعائية، أكد شلبي أن المنظمة لم ترصد سوى حالات قليلة ومحدودة ضمن العيّنة التي راقبتها خلال اليومين الماضيين، معربًا عن تقدير المنظمة لنهج الهيئة الوطنية في الشفافية وإعلانها عن أي تأخر أو مخالفات في حينها، وهي ظواهر وصفها بأنها أقل بكثير هذا العام.