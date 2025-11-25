رضا فرحات: تنسيق كامل بين الداخلية والوطنية للانتخابات في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى، سواء على مستوى الانضباط أو الالتزام بضوابط العملية الانتخابية.

وقال فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد في تغطية خاصة لـ انتخابات مجلس النواب، إن الالتزام كان واضحاً حتى خلال فترة الصمت الانتخابي، حيث جرى إزالة لافتات الدعاية من الشوارع، مشيراً إلى أن التدوينة التي نشرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات كان لها تأثير لافت في تعزيز الانضباط وتشجيع المواطنين على المشاركة.



وأشار فرحات إلى أن توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات جرى تنفيذها بدقة في مختلف اللجان، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين الهيئة ووزارة الداخلية، وهو ما انعكس على سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وأضاف أن الإقبال الانتخابي تفاوت من دائرة لأخرى ومن منطقة لأخرى، موضحاً أن نسب المشاركة في الريف جاءت أعلى بكثير مقارنة بالمدن، كما سجلت المناطق الشعبية مستوى حشد أفضل من المناطق الراقية والحضرية، نظراً لاختلاف طبيعة الناخب في كل منها.

وأشاد فرحات بما وصفه بـمصداقية إجراءات وزارة الداخلية والتفاعل المستمر بينها وبين الهيئة الوطنية، مؤكداً أن هذا التنسيق كان له دور محوري في ضبط العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.



