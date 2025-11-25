بالأسماء.. محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات بين رؤساء المراكز ونوابهم

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز و نوابهم، وذلك ضمن خطة المحافظة لضخ دماء جديدة من الكفاءات الإدارية، وإتاحة الفرص لكوادر جديدة؛ تسهم في تطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف بالطرق القانونية.

وتضمن القرار تكليف كلٍّ من:

السيد/ سلامة علي محمد رئيسًا لمركز ومدينة باريس

السيد / حامد محمد عبد الله رئيسًا لمركز ومدينة بلاط

السيد/ ياسر عبد التواب محمود نائب أول رئيس مركز باريس

السيد / ماهر حسين محمد نائب أول رئيس مركز الداخلة

السيد/ السيد سيف الدين السيد نائب ثان رئيس مركز باريس

