وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
الأمطار تضرب قطاع غزة.. والفلسطينيون بلا مأوى ويواجهون مصيرا مجهولا
رياضة

نجم دفاع الأهلي يغادر المستشفى ويبدأ بروتوكول العلاج ‏

مصطفى العش
مصطفى العش
عبدالحكيم أبو علم

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مغادرة مصطفى العش مدافع الفريق، المستشفى ظهر اليوم بعد ‏الاطمئنان على حالته الطبية عقب الإصابة التي لحقت به في مران أمس.‏ 

وقال جاب الله إنه اطلع على الفحوصات والتقارير الطبية لمصطفى العش  وجاءت مطمئنة،  وغادر اللاعب المستشفى بعد ‏ملاحظة ٢٤ ساعة عقب إصابته بارتجاج خفيف.

‏ وأوضح طبيب الأهلي أن العش سوف يبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة ٦ أيام وفق البروتوكول المحدد من «فيفا» لإصابات ‏الارتجاج.

‏ ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

مصطفى العش النادي الاهلي كرة القدم مصطفي العش بطولة الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

