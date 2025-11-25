نجم دفاع الأهلي يغادر المستشفى ويبدأ بروتوكول العلاج ‏

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مغادرة مصطفى العش مدافع الفريق، المستشفى ظهر اليوم بعد ‏الاطمئنان على حالته الطبية عقب الإصابة التي لحقت به في مران أمس.‏

وقال جاب الله إنه اطلع على الفحوصات والتقارير الطبية لمصطفى العش وجاءت مطمئنة، وغادر اللاعب المستشفى بعد ‏ملاحظة ٢٤ ساعة عقب إصابته بارتجاج خفيف.

‏ وأوضح طبيب الأهلي أن العش سوف يبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة ٦ أيام وفق البروتوكول المحدد من «فيفا» لإصابات ‏الارتجاج.

‏ ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏