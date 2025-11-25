نجم دفاع الأهلي يغادر المستشفى ويبدأ بروتوكول العلاج ‏

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مغادرة مصطفى العش مدافع الفريق، المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الطبية عقب الإصابة التي لحقت به في مران أمس.
وقال جاب الله إنه اطلع على الفحوصات والتقارير الطبية لمصطفى العش وجاءت مطمئنة، وغادر اللاعب المستشفى بعد ملاحظة ٢٤ ساعة عقب إصابته بارتجاج خفيف.
وأوضح طبيب الأهلي أن العش سوف يبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة ٦ أيام وفق البروتوكول المحدد من «فيفا» لإصابات الارتجاج.
ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.