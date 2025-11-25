محافظ دمياط يناقش الخطة الحالية والمستقبلية لشركة طاقة غاز



ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية لشركة طاقة غاز ، وذلك خلال اللقاء الذى عقده بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و المهندس محمد عبد العزيز مدير الشركة بدمياط و المهندس ناصر الغاوى بشركة الغاز .

حيث بحث " محافظ دمياط " خطة توصيل الغاز لمدينة رأس البر، والذى يُعد من أهم مطالب قاطنى المدينة، واطلع على مراحل التنفيذ وعلى هذا الصعيد ،، تم الإعلان عن بدء تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز لمدينة رأس البر اعتبارًا من يناير المقبل ، حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " خطة تنفيذ هذا المشروع المهم لتغطية المدينة بخدمات الغاز الطبيعى ، مما يساهم في تقليل الاعباء على المواطنين ، فى الحصول على اسطوانات الغاز وتداولها .

و ناقش " محافظ دمياط " عدد من الملفات المطروحة بشأن قطاع الغاز ، و كذلك ملف رد الشىء لأصله و خطط الأعمال وفقًا للوائح والقوانين ، و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " متابعته الدورية لكافة الخطط ، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع المحافظة لتخطى كافة المعوقات وتحقيق نسب إنجاز عالية