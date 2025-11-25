محافظ دمياط يتابع عملية التصويت بجميع المراكز والمدن في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عملية التصويت بجميع المراكز والمدن فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال ترؤسه للجنة المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أكد " محافظ دمياط" انتظام عملية التصويت، وإقبال الناخبين على اللجان ، كما دعا المواطنين بالنزول إلى لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم و المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام.

وخلال مداخلته عبر الفيديو كونفرس مع غرفة العمليات المُنعقدة برئاسة مجلس الوزراء، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية على مستوى المحافظة التى تتضمن ١٣٧ مركزا انتخابيا و عدد ١٧٩ لجنة فرعية ، مؤكدًا أنه تم تجهيزهم بشكل كامل لاستقبال نحو ١١٥٥٨٥٤ ناخبا وناخبة.