قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، والسيد فلاديسلاف روبيف، المستشار التجاري بالسفارة حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 كما استعرضا عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. 

المباحثات الرئيسية

وقد ركزت المباحثات على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، والتحضيرات الجارية للدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

اجتماع ثنائي

كما تناول اللقاء الإعداد لعقد اجتماع ثنائي بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ، ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري خلال زيارته للقاهرة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (EDEX 2025) والمشاركة في أعمال اللجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي.

التعاون الاقتصادي

وخلال اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتينة مع جمهورية بلغاريا الصديقة، مشيدًا بالخطوات التي يتخذها الجانبان في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا

وأعرب الخطيب عن اهتمام مصر بالتعاون مع بلغاريا في القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، وفي مقدمتها قطاعات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وقال الوزير إن انعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي تعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى وتعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدى الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. 

واستعرض الخطيب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية خلال الأشهر الماضية، والتي نجحت في تخفيف أعباء التجارة والاستثمار بنسبة 65%، مع استهداف خفضها بنحو 90% خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه ، أكد السيد ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، على عمق العلاقات بين مصر وبلغاريا، والرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين لتعزيز التنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

ونوه كاتراتشيف إلى اهتمام بلاده بزيادة الاستثمارات البلغارية في مصر سواء من خلال الشركات البلغارية العاملة في مصر والتي تسعى لتوسيع استثماراتها، أو الشركات التي تسعى للتواجد في مصر لأول مرة، موضحًا أن هذه الشركات من القطاعين العام والخاص وتعمل في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية للبلدين.

وقال إن الدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي ستشهد مشاركة ٢٦ شركة بلغارية حتى الآن من قطاعات مختلفة لبحث فرص التواجد والاستثمار في السوق المصري. 

الاستثمار التجارة الخارجية العلاقات الاقتصادية البلغاري مصر وبلغاريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

استمرار توافد المواطنين على لجنة سعد بن أبي وقاص للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025

طابور من الشباب أمام لجنة انتخابية في المطرية للإدلاء بأصواتهم.. شاهد

انتخابات السيدة زينب

انتظام التصويت في اللجنة الانتخابية بمدرسة الخديو إسماعيل الثانوية بالسيدة زينب

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد