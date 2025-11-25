وزير الاستثمار يبحث مع أكبر شركة صينية للإطارات ضخ 400 مليون دولار في توسعات جديدة بمصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا من القيادات البارزة لشركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، بما يعكس أهمية السوق المصري كمحور رئيسي لعمليات الشركة في المنطقة ككل.

ضم الوفد رفيع المستوى كلًا من وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروميتيون للإطارات في مصر، ويوان ليانج، نائب المدير العام لشركة بروميتيون، وستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهشام عبد الهادي، المدير المالي للشركة.

وأشاد الخطيب خلال اللقاء بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة فيما يتعلق بمشروعات توسعة نشاطها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتلبية متطلبات الشركة، في إطار الحرص على تهيئة مناخ مواتي للاستثمار وحماية المنافسة.

وناقش الخطيب مع وفد الشركة سبل الإسراع في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ المزيد من رأس المال، مؤكدًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة على تقديم الدعم للشركة من خلال وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشركة وذلك عبر توفير كافة المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة.

من جانبهم، أشادت قيادات الشركة الصينية بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخططها للتوسع في مصر والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بمواصفات جديدة تتناسب مع السوق المصري.

وأوضح الجانب الصيني أن مشروعات شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط تستهدف زيادة استثماراتها بقيمة ٤٠٠ مليون دولار وذلك لانتاج ١.٥ مليون إطار سيارات إضافي ورفع كفاءة المصنع القائم حاليا، حيث يبلغ انتاج الشركة الحالي من إطارات السيارات ١.٢ مليون إطار ، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات إلى مصر.

وترغب الشركة في الحصول على قطعة أرض جديدة ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع وذلك للتوسع في استثمارات الشركة الحالية، كما ترغب الشركة في إنشاء منطقة حرة خاصة لخدمة التوسعات الجديدة والتصدير بالكامل للخارج.