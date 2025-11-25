قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع أكبر شركة صينية للإطارات ضخ 400 مليون دولار في توسعات جديدة بمصر

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا من القيادات البارزة لشركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، بما يعكس أهمية السوق المصري كمحور رئيسي لعمليات الشركة في المنطقة ككل.

ضم الوفد رفيع المستوى كلًا من  وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروميتيون للإطارات في مصر، ويوان ليانج، نائب المدير العام لشركة بروميتيون، وستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهشام عبد الهادي، المدير المالي للشركة.

وأشاد الخطيب خلال اللقاء بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة فيما يتعلق بمشروعات توسعة نشاطها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتلبية متطلبات الشركة، في إطار الحرص على تهيئة مناخ مواتي للاستثمار وحماية المنافسة.

وناقش الخطيب مع وفد الشركة سبل الإسراع في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ المزيد من رأس المال، مؤكدًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة على تقديم الدعم للشركة من خلال وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشركة وذلك عبر توفير كافة المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة.

من جانبهم، أشادت قيادات الشركة الصينية بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخططها للتوسع في مصر والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بمواصفات جديدة تتناسب مع السوق المصري.

وأوضح الجانب الصيني أن مشروعات شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط تستهدف زيادة استثماراتها  بقيمة   ٤٠٠ مليون دولار وذلك لانتاج ١.٥ مليون إطار سيارات إضافي ورفع كفاءة المصنع القائم حاليا،  حيث يبلغ انتاج الشركة الحالي من إطارات السيارات ١.٢ مليون إطار  ، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات إلى مصر.

وترغب الشركة في الحصول على قطعة أرض جديدة ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع وذلك للتوسع في استثمارات الشركة الحالية، كما ترغب الشركة في إنشاء منطقة حرة خاصة لخدمة التوسعات الجديدة والتصدير بالكامل للخارج.

تصدير استثمار توسعات

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

