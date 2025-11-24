مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية.. مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا

أُجريت الأسبوع الماضي مراسم توقيع عقد استثماري بين شركة العنوان الأول للاستثمار والتطوير، ممثلةً بمديرها الدكتور إيهاب العيادي، والمفوض العام للمدينة العسكرية الفريق عبدالله الثني، بهدف الاستثمار وإقامة مشروع المدينة الصناعية قمينس، الذي يُعد أحد المشاريع الصناعية الرائدة في ليبيا.

وتساهم مصر في المدينة الصناعية قمينس ضمن رؤيتها للمساهمة في إعادة الأعمار في ليبيا وكذلك حرصًا على العلاقات الأخوية مع الأشقاء في ليبيا.

ودشنت ليبيا في منطقة قمينس غرب مدينة بنغازي "مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية"، التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى ليبيا والقارة الإفريقية ويتواجد فيها مدينة صناعية كأحد أهم المشروعات الرائدة في ليبيا.

وتسعى ليبيا من خلال هذا المشروع إلى جذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة وطرح فرص استثمارية ضخمة من خلال هذه المدينة الكبرى.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم توطين الصناعات في ليبيا وتعزيز القطاع الصناعي الوطني، ومن المتوقع أن يسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية وخلق فرص عمل واسعة للشباب، بما يعزز التنمية المستدامة.

وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من التنمية الصناعية في ليبيا، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الصناعية، بما يعكس رؤية الدولة لتعزيز الاستقلالية الصناعية وتطوير الاقتصاد الوطني.