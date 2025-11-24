قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميلوني: الخطة الأمريكية للسلام بأوكرانيا مقبولة.. وترامب يبدو مستعدًا للتفاوض
البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه
الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟
الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة
ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا
تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة
أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي
اقتصاد

مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية.. مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا

مراسم توقيع عقد مدينة قمينس الصناعية
مراسم توقيع عقد مدينة قمينس الصناعية

أُجريت الأسبوع الماضي مراسم توقيع عقد استثماري بين شركة العنوان الأول للاستثمار والتطوير، ممثلةً بمديرها الدكتور إيهاب العيادي، والمفوض العام للمدينة العسكرية الفريق عبدالله الثني، بهدف الاستثمار وإقامة مشروع المدينة الصناعية قمينس، الذي يُعد أحد المشاريع الصناعية الرائدة في ليبيا.

وتساهم مصر في المدينة الصناعية قمينس ضمن رؤيتها للمساهمة في إعادة الأعمار في ليبيا وكذلك حرصًا على العلاقات الأخوية مع الأشقاء في ليبيا.

ودشنت ليبيا في منطقة قمينس غرب مدينة بنغازي "مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية"، التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى ليبيا والقارة الإفريقية ويتواجد فيها مدينة صناعية كأحد أهم المشروعات الرائدة في ليبيا.

وتسعى ليبيا من خلال هذا المشروع إلى جذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة وطرح فرص استثمارية ضخمة من خلال هذه المدينة الكبرى.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم توطين الصناعات في ليبيا وتعزيز القطاع الصناعي الوطني، ومن المتوقع أن يسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية وخلق فرص عمل واسعة للشباب، بما يعزز التنمية المستدامة.

وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من التنمية الصناعية في ليبيا، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الصناعية، بما يعكس رؤية الدولة لتعزيز الاستقلالية الصناعية وتطوير الاقتصاد الوطني.

