قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ختام فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI 2025.. التوصيات النهائية ورؤية التطوير المستقبلية لقطاع المياه بمصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
آية الجارحي

بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025 باستعراض شامل للتوصيات النهائية، قدمها الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمؤتمر ورئيس اللجنة العلمية، والذي أكد أن أبرز ما يميز هذا الحدث الدولي هو قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، والانتقال من المناقشات النظرية إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.


وجاءت التوصيات خُلاصة لجهود ثلاثة أيام من الجلسات الفنية وورش العمل والمحاور العلمية التي شارك فيها نخبة من الخبراء والمؤسسات الدولية.

السياسات والتكنولوجيا والتحول الرقمي

وشملت التوصيات خمسة محاور كبرى تتعلق بالسياسات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، وبناء القدرات والتعاون الدولي، والابتكار والطاقة المستدامة، مع التأكيد على ترجمة هذه المخرجات إلى برامج تنفيذية عملية بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد وتعزيز الاستدامة البيئية.

مؤتمر ومعرض IWWI مياه الشرب الصرف الصحي حلول المياه التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

ائتلاف نزاهة: رصدنا واقعة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروتا دعائية

حضور نسائي مشرف بالجان نواب الشرقية

حضور نسائي مشرف بلجان انتخابات نواب الشرقية .. صور

توافد المواطنين بكثرة علي لجان انتخابات 2025 في محافظة الشرقية

الشرقية .. توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد