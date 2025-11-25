ختام فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI 2025.. التوصيات النهائية ورؤية التطوير المستقبلية لقطاع المياه بمصر

بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025 باستعراض شامل للتوصيات النهائية، قدمها الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمؤتمر ورئيس اللجنة العلمية، والذي أكد أن أبرز ما يميز هذا الحدث الدولي هو قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، والانتقال من المناقشات النظرية إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وجاءت التوصيات خُلاصة لجهود ثلاثة أيام من الجلسات الفنية وورش العمل والمحاور العلمية التي شارك فيها نخبة من الخبراء والمؤسسات الدولية.

السياسات والتكنولوجيا والتحول الرقمي

وشملت التوصيات خمسة محاور كبرى تتعلق بالسياسات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، وبناء القدرات والتعاون الدولي، والابتكار والطاقة المستدامة، مع التأكيد على ترجمة هذه المخرجات إلى برامج تنفيذية عملية بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد وتعزيز الاستدامة البيئية.