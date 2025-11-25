قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يشيد بتقنيات إعادة تدوير الصرف ضمن فعاليات IWWI 2025

المهندس احمد جابر شحاته
المهندس احمد جابر شحاته

واصل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولاته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025.

وتفقد جناح شركة ماز إيجيبت المتخصصة في حلول معدات الصرف الصحي وإعادة تأهيل أساطيل السيارات الميدانية.

وخلال الزيارة، التقى المهندس أحمد جابر بالمهندس عمرو أبو دوح، العضو المنتدب لشركة ماز إيجيبت، والذي قدّم عرضًا تفصيليًا حول أحدث التقنيات التي طورتها الشركة، وعلى رأسها تكنولوجيا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الخاصة بسيارات الكسح.

وتتيح هذه التقنية المتقدمة تطهير شبكات الصرف الصحي داخل موقع العمل ذاته، عبر نظام يعيد تنقية المياه التي تحملها السيارة لاستخدامها مجددًا في التطهير، مما يحقق استدامة العمل بكفاءة عالية وتقليل زمن العمليات الميدانية وخفض استهلاك المياه المستخدمة في التطهير ورفع كفاءة أسطول الكسح وتقليل الأعطال.

كما استعرض أبو دوح مشروع الشركة في إعادة تأهيل أسطول سيارات ماز المتقادمة، حيث نجحت الشركة خلال خمس سنوات فقط في إعادة تأهيل 197 سيارة مملوكة لـ 23 شركة تابعة للشركة القابضة.

وتم تنفيذ إعادة التأهيل بمستوى فني يسمح للسيارة بالعمل بكفاءة تصل إلى 90% من حالتها الأصلية، وبأقل تكلفة ممكنة مقارنة بشراء معدات جديدة، مما حقق وفرًا ماليًا كبيرًا للشركات التابعة، ورفع معدلات الجاهزية التشغيلية للمعدات.

وأشاد المهندس أحمد جابر بما تقدمه شركة ماز إيجيبت من حلول عملية مبتكرة، مؤكّدًا أن إعادة تدوير مياه تطهير الشبكات تُعد خطوة مهمة لدعم توجه الدولة نحو استدامة الموارد وتقليل الفاقد، بينما يمثل مشروع تأهيل الأسطول نموذجًا متميزًا في رفع كفاءة المعدات وخفض التكلفة التشغيلية.

كما أكد جابر أن الشركة القابضة تدعم بقوة الشراكات الفنية التي تسهم في تطوير الأداء الميداني لشركات المياه والصرف الصحي، وتوفر حلولًا عملية يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية.

صرف صحي مياه تدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

كاتب: غياب الناخبين قد يفتح الطريق لمرشح أقل كفاءة

الكاتب الصحفي جمال حسين

جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد