البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
اقتصاد

رئيس القابضة للمياه: مشروعات المدارس الفنية بمعرض IWWI 2025 تعكس جودة المناهج

آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، حيث التقى بعدد من طلاب المدرسة، واطّلع على نماذج مشروعاتهم التدريبية والابتكارية.

وخلال الزيارة، أشاد المهندس أحمد جابر بالمستوى المتميز للطلاب، وما يقدمونه من نماذج عملية تعكس جودة المناهج التدريبية، وقدرة المدارس الفنية على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التشغيل والصيانة ومعالجة المياه والتحلية، بما يتماشى مع احتياجات قطاع المرافق.

وأكد أن المدارس الفنية تُعد أحد أهم روافد الشركة القابضة لإمداد شركات المياه والصرف الصحي بكوادر مدربة تمتلك المهارات الفنية والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن دعم هذه المدارس يأتي ضمن رؤية الدولة لربط التعليم الفني بسوق العمل، وتطوير العنصر البشري باعتباره أساس التطوير والاستدامة.

كما وجّه المهندس أحمد جابر، الطلاب، إلى مواصلة التعلم والتدريب العملي، واستثمار الفرص التي يوفرها المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات التحلية، وشبكات المياه، والطاقة، والتحول الرقمي، مما يعزز جاهزيتهم المستقبلية للعمل داخل شركات المياه بالمحافظات.

ولاقت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والمشرفين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الشركة القابضة في دعم المدارس الفنية وتوفير المناخ المناسب لتطوير مهارات الطلاب ودمجهم في منظومة العمل باحترافية.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

أحمد فؤاد اباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب

رئيس عربية النواب: إقبال المواطنين على الانتخابات فاق كل التوقعات

انتخابات مجلس النواب 2025

برلماني: تصويت الرئيس السيسي مع انطلاق انتخابات النواب رسالة قوية لأهمية المشاركة الفاعلة

انتخابات مجلس النواب 2025

غياب الدعاية وبطاقات انتخابية بطريقة «برايل».. 7 مشاهد في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

