رئيس القابضة للمياه: مشروعات المدارس الفنية بمعرض IWWI 2025 تعكس جودة المناهج

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، حيث التقى بعدد من طلاب المدرسة، واطّلع على نماذج مشروعاتهم التدريبية والابتكارية.

وخلال الزيارة، أشاد المهندس أحمد جابر بالمستوى المتميز للطلاب، وما يقدمونه من نماذج عملية تعكس جودة المناهج التدريبية، وقدرة المدارس الفنية على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التشغيل والصيانة ومعالجة المياه والتحلية، بما يتماشى مع احتياجات قطاع المرافق.

وأكد أن المدارس الفنية تُعد أحد أهم روافد الشركة القابضة لإمداد شركات المياه والصرف الصحي بكوادر مدربة تمتلك المهارات الفنية والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن دعم هذه المدارس يأتي ضمن رؤية الدولة لربط التعليم الفني بسوق العمل، وتطوير العنصر البشري باعتباره أساس التطوير والاستدامة.

كما وجّه المهندس أحمد جابر، الطلاب، إلى مواصلة التعلم والتدريب العملي، واستثمار الفرص التي يوفرها المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات التحلية، وشبكات المياه، والطاقة، والتحول الرقمي، مما يعزز جاهزيتهم المستقبلية للعمل داخل شركات المياه بالمحافظات.

ولاقت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والمشرفين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الشركة القابضة في دعم المدارس الفنية وتوفير المناخ المناسب لتطوير مهارات الطلاب ودمجهم في منظومة العمل باحترافية.