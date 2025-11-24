رئيس القابضة يتفقد منتجات الغابات الشجرية بأسوان ويشيد بنجاح تجارب الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة

ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، التقى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا حول نجاح تجربة الغابات الشجرية المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة داخل محافظة أسوان.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس عامر أبو حلاوة عددًا من الشتلات والأشجار المزروعة في الغابات الشجرية، والتي أثبتت كفاءة عالية في النمو وجودة الأخشاب، موضحًا أن هذه الغابات تعتمد على مياه الصرف الصحي المعالجة وفقًا للمعايير البيئية، مما يحوّل المياه المعالجة من عبء إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وقدّم أبو حلاوة نماذج من الأخشاب والمنتجات المصنعة من هذه الأشجار، ومن أبرزها:

أشجار الكايا: والتي تُستخدم أخشابها في الصناعات الخشبية عالية الجودة.

شجرة "التيـكـا" Teak: وهي من أغلى أنواع الأخشاب عالميًا، وتتمتع بصلابة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، وتُستخدم في تصنيع الأثاث الفاخر، وأعمال الديكور، وصناعات السفن.



وأشار إلى أن التجربة تعد واحدة من أنجح التجارب على مستوى الجمهورية، لما تحققه من:

تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.

دعم التنمية المستدامة.

خلق قيمة اقتصادية جديدة من خلال إنتاج أخشاب عالية الجودة.

المساهمة في تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء.



وأشاد المهندس أحمد جابر بما تم عرضه من نماذج، مؤكدًا أن الغابات الشجرية بأسوان تمثل قصة نجاح حقيقية في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحويلها إلى مصدر إنتاجي مستدام يعزز الاقتصاد الوطني، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل الهدر.

وأكد جابر أهمية دراسة توسيع التجربة وتعميمها في المحافظات التي تتوافر بها المساحات المناسبة، نظرًا للعائد الاقتصادي الكبير الذي تحققه هذه المشروعات، إلى جانب دورها البيئي في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة.

