حنان مطاوع تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وخطفت حنان مطاوع أنظار جمهورها بأطلالة لافتة، مرتدية فستان باللون البرتقالي،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع

أما من الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على اللمسات الناعمة واختيار الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها الكيرلي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.