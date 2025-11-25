قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حنان مطاوع تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حنان مطاوع
حنان مطاوع
ميرنا محمود

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وخطفت حنان مطاوع أنظار جمهورها بأطلالة لافتة، مرتدية فستان باللون البرتقالي،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع
أما من الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على اللمسات الناعمة واختيار الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها الكيرلي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

