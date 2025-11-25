حنان مطاوع تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وخطفت حنان مطاوع أنظار جمهورها بأطلالة لافتة، مرتدية فستان باللون البرتقالي،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.
تفاصيل إطلالة حنان مطاوع
أما من الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على اللمسات الناعمة واختيار الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.
كما أختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها الكيرلي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.