نيو لوك.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وخطفت حنان مطاوع أنظار جمهورها بأطلالة لافتة، مرتدية بلوزة بيضاء نسّقت معها بنطلون بنفس اللون،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على اللمسات الناعمة واختيار الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها الكيرلي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.