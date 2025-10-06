قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيو لوك.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
ميرنا محمود

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وخطفت حنان مطاوع أنظار جمهورها بأطلالة لافتة، مرتدية بلوزة بيضاء نسّقت معها بنطلون بنفس اللون،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على اللمسات الناعمة واختيار الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها الكيرلي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

حنان مطاوع

