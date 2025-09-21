إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت حنان مطاوع، مرتدية فستان طويل ولافت باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم مختلف من الاكتاف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على اللمسات الناعمة واختيار الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع