مرأة ومنوعات

بملابس محتشمة.. أمينة خليل تخطف الأنظار

أمينة خليل
أمينة خليل
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة أمينة خليل، خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية.

إطلالة أمينة خليل

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود، ونسقت معه بليزر طويل بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات.

انتعلت أمينة خليل حذاء أنيق باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات اللافتة التي زادت من أناقتها، وقد نال حضورها إعجبا متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية،بدت أمينة خليل بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

أمينة خليل إطلالة أمينة خليل صور أمينة خليل اطلالات أمينة خليل

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

