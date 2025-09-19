بملابس محتشمة.. أمينة خليل تخطف الأنظار

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة أمينة خليل، خلال حضورها إحدى المناسبات الرسمية.

إطلالة أمينة خليل

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود، ونسقت معه بليزر طويل بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات.

انتعلت أمينة خليل حذاء أنيق باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات اللافتة التي زادت من أناقتها، وقد نال حضورها إعجبا متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية،بدت أمينة خليل بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.