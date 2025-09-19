قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة من شهر مولد النبي.. 6 كلمات تصب عليك الخير
الأقصر في يوم ملكي.. جولة ملك إسبانيا وقرينته بين متحف الحضارة ووادي الملوك
سويلم يبحث إعادة تأهيل محطات الرفع مع بنك التنمية والاعمار الأوروبي
النقل: فتح حركة المرور بالدائري الإقليمي من تقاطع الاسكندرية الزراعي وحتى السويس الصحراوي
محيي الدين: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة بـ إندونيسيا
فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين ماليين
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
لقاء الخميسي تستعرض أناقتها بفستان لافت

هاجر هانئ

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة لقاء الخميسي

تألقت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز باللون البينك المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

انتعلت لقاء الخميسي حذاء ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعحاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت لقاء الخميسي بخصلات شعرها المرفوع، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

طائرة مسيرة

مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

تركيا.. اندلاع حرائق ضخمة في غابات أنطاليا

بنيامين نتنياهو

نييويورك تايمز: اتساع هوة الخلافات بين نتنياهو وكبار قادته العسكريين مع توسع الحرب على غزة

وزير الخارجية

وزير الخارجية : زيارة السعودية تعكس إلتزام القاهرة والرياض بتعزيز الشراكة

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

