لقاء الخميسي تستعرض أناقتها بفستان لافت

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة لقاء الخميسي

تألقت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز باللون البينك المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

انتعلت لقاء الخميسي حذاء ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعحاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت لقاء الخميسي بخصلات شعرها المرفوع، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.