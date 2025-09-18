قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة لـ ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال  زياراتهما إلي لندن.


خطفت ميلانيا ترامب الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة ولكنه أتسم بصيحة الأوف شولدر، كما تميز باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكن زين بحزام بينك حول الخصر.


تزينت زوجة الرئيس الأمريكي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وكشف هذه الإطلالة عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، بدت ميلانيا ترامب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

تعليق ناقد موضة على فستان ميلانيا ترامب
 


علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة ميلانيا ترامب خلال  العشاء الرسمي في لندن، قائلا:"اختيار الالوان رهيب لون الفستان مع الحزام مع لون المجوهرات بالحلق."
تابع:"بس مشكلتي مع عرض الحزام يلي ضيعلها الخصر و بين جسمها قطعة وحده لو اختارت حزام بتفس اللون بس ارفع كانت الاطلالة طلعت ولا غلطة، شعر و مكياج مرتبين."

ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

منتخب مصر

تراجع منتخب مصر في تصنيف الفيفا

دييجو سيموني

أهانوني طوال المباراة.. سيموني يهاجم جماهير ليفربول

عمرو الدردير

أفضل جيل بلا منافس.. عمرو الدردير يتغزل بلاعبي الزمالك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد