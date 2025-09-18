اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة لـ ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال زياراتهما إلي لندن.



خطفت ميلانيا ترامب الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة ولكنه أتسم بصيحة الأوف شولدر، كما تميز باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكن زين بحزام بينك حول الخصر.



تزينت زوجة الرئيس الأمريكي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وكشف هذه الإطلالة عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ميلانيا ترامب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

تعليق ناقد موضة على فستان ميلانيا ترامب





علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة ميلانيا ترامب خلال العشاء الرسمي في لندن، قائلا:"اختيار الالوان رهيب لون الفستان مع الحزام مع لون المجوهرات بالحلق."

تابع:"بس مشكلتي مع عرض الحزام يلي ضيعلها الخصر و بين جسمها قطعة وحده لو اختارت حزام بتفس اللون بس ارفع كانت الاطلالة طلعت ولا غلطة، شعر و مكياج مرتبين."

