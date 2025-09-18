ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري، صباح اليوم، الخميس، عن عمر ناهز 55 عاما عقب إصابتها بـ سرطان الرئة.

مرض يمنى شري

سرطان الرئة نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الرئة، الرئتان عضوان إسفنجيان يوجدان في الصدر ويتحكمان في التنفس.

سرطان الرئة سبب رئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم.

المُدخنون أكثر عُرضةً للإصابة بسرطان الرئة، ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي يدخنها الشخص، الإقلاع عن التدخين، حتى بعد سنوات من التدخين، يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير، يمكن أن يصيب سرطان الرئة أيضًا الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.

أعراض مرض يمنى شري

في العادة لا يسبب سرطان الرئة أعراضًا في مراحله المبكرة، وتظهر أعراض سرطان الرئة عادةً عند تقدم المرض.

وقد تشمل مؤشرات سرطان الرئة الذي يصيب الرئتين وما حولهما وأعراضه ما يأتي:

سعال ظهر مؤخرًا لا يزول.

ألم في الصدر.

سعال مصحوب بدم، ولو بكمية قليلة.

بحَّة الصوت.

ضيق النفس.

الأزيز.

قد تشمل المؤشرات والأعراض التي تظهر عند انتشار سرطان الرئة في أجزاء أخرى من الجسم ما يأتي:

ألم العظام.

الصداع.

فقدان الوزن من دون تعمد ذلك.

فقدان الشهية.

تورم في الوجه أو الرقبة.

متى تزور الطبيب

حدد موعدًا طبيًا لزيارة الطبيب أو أي اختصاصي رعاية صحية آخر إذا ظهرت عليك أي أعراض تثير قلقك.

وإذا كنت تدخن ولم تتمكن من الإقلاع عن التدخين، فحدد موعدًا طبيًا، فيمكن أن يوصي اختصاصي الرعاية الصحية باستراتيجيات للإقلاع عن التدخين.

وقد تشمل هذه الاستراتيجيات الاستشارة والأدوية والمنتجات البديلة للنيكوتين.

المصدر: mayoclinic