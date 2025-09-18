قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: اتفاقية الشراكة مع أسبانيا تفتح آفاقا رحبة للتعاون المستدام
النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
بث مباشر.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الأسباني
الزمالك يتحدى الإسماعيلي في ديربي ولاد العم بالدوري الممتاز
رحلات «حج وعمرة» بالتقسيط على 6 شهور للعاملين بالنيابات والمحاكم
استشهاد 14 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيادة عدد الأجسام العائمة في العين؟ هل تشير إلى أمراض خطيرة مستقبلًا .. تفاصيل

العين
العين
هاجر هانئ

العوائم هي بقع سوداء صغيرة، أو خطوط خيطية، أو أشكال تشبه شبكة العنكبوت، تظهر عبر مجال الرؤية، بالنسبة للكثيرين، تظهر وتختفي دون أي ضرر، وعادةً ما ترتبط بالشيخوخة الطبيعية، ولكن عندما يزداد عدد العوائم فجأةً أو تظهر مع ومضات من الضوء، فقد تكون طريقة العين في إرسال إشارة تحذير. 
أخصائيو شبكية العين، أنه على الرغم من أن معظم العوائم غير ضارة، إلا أن تجاهل التغيرات المفاجئة قد يُكلف بصرًا ثمينًا في بعض الأحيان.


إليك كل ما نحتاج لمعرفته حول سبب حدوث ذلك وتأثيره على صحة العين

العالم السري داخل العين
داخل كل عين، توجد مادة هلامية تُسمى الجسم الزجاجي. مع التقدم في السن، يبدأ هذا الهلام بالتحول إلى سائل، وتطفو داخله كتل صغيرة غير مذابة، تُلقي هذه الكتل بظلالها على الشبكية، فتبدو كأجسام عائمة،  في معظم الحالات، يكون هذا طبيعيًا تمامًا ولكن عندما يضغط الهلام بقوة على الشبكية، فقد يُسبب أحيانًا تمزقات صغيرة، قد تؤدي هذه التمزقات، إذا لم تُعالج، إلى انفصال الشبكية، وهي حالة تُهدد البصر.

عندما تصبح البقع غير الضارة علامات حمراء
ليست كل الأجسام العائمة متساوية، عادةً ما يكون الظهور التدريجي والبطيء للأجسام العائمة على مر السنين غير ضار، لكن ظهورها المفاجئ، خاصةً مع ومضات تشبه البرق، قد يعني أن شبكية العين تتعرض لضغط. الشبكية ، كونها أكثر طبقات العين حساسية، لا تتجدد بعد تلفها. لهذا السبب، يحذر الخبراء من الاستهانة بمثل هذه التغيرات.

طرق الوقاية من جفاف العين  


الرابط الصامت مع أمراض العيون الخطيرة

أظهرت الأبحاث أن الزيادة المفاجئة في الأجسام العائمة قد تكون أحيانًا أول علامة مرئية على مشاكل خطيرة في العين، قد تبدأ حالات مثل تمزق الشبكية، أو انفصال الشبكية، أو حتى نزيف داخل العين بهذه الطريقة، كما قد تُشير الأجسام العائمة إلى مضاعفات لدى مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم، حيث تكون الأوعية الشبكية الهشة أكثر عرضة للتلف.
لماذا الاهتمام المبكر ينقذ البصر
يكمن جمال العين البشرية في قدرتها على رصد أي مشكلة قبل تفاقمها، بفحص الأجسام العائمة مبكرًا، يمكن للأطباء علاج تمزقات الشبكية بإجراءات ليزر بسيطة، مما يمنع العمى. مع ذلك، قد يؤدي تجاهل هذه العلامات إلى تأخير العلاج حتى فوات الأوان.

العيش بالوعي وليس بالخوف
في معظم الحالات، تبقى الأجسام العائمة جزءًا لا يُؤذي مسيرة الحياة، لكن الانتباه للتغيرات المفاجئة هو المفتاح، فحوصات الشبكية الدورية، خاصةً لمن لديهم عوامل خطر مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، أو قصر النظر الشديد، يمكن أن تحمي البصر مستقبلًا. الوعي، لا الهلع، هو ما يحافظ على سلامة العينين.
المصدر: timesofindia
 

العين
العين الشيخوخة الطبيعية شبكية العين طبقات العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

وزير العمل

تحرير 3676 محضر تراخيص عمل الأجانب في 5 أيام

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والصناعة لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة يترأس النَّدوة التَّكوينيَّة لخدام وخادمات كنائس منطقة أبوقرقاص شرق بالإيبارشية

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد