بالصور

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

رنا عصمت

القرفة تُشكل مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية والحديد والكالسيوم إضافةً للعناصر الغذائية الأخرى الهامة، وبسبب هذه المكونات للقرفة فإن فوائدها جدًا عديدة للصحة.

فوائد القرفة..

1. منع تخثر الدم

عندما تتكتل كريات الدم الحمراء أكثر من اللزوم داخل الأوعية الدموية يتحول الدم إلى لزج جدًا، لكن الزيوت الموجودة داخل القرفة تمنع هذا التكتل غير المرغوب للكريات الحمراء، الأمر الذي يساعد بدوره في الحماية من مشكلة تخثر الدم للأشخاص الذين يُعانون منها.

2. تقليل الالتهابات ومقاومة الجراثيم

من فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، وهذه الخاصية تجعل من القرفة غذاءً فاعلًا في التقليل من أعراض الالتهابات.

لكن يجب العلم أن هذه الميزة للقرفة أثبتت مخبريًا فقط، وتنقص المعلومات حتى الآن في ما يتعلق بالإنسان.

3. التأثير الإيجابي على الدماغ

وُجد أن مضغ علكة القرفة وشم رائحتها أثر على وظيفة الدماغ بالإيجاب، إذ ساهمت هذه الممارسات على الآتي:

تعزيز قدرات الانتباه والتركيز.

زيادة العمل والاستجابة للقدرات البصرية والحركية.

4. دعم الجسم بعناصر الغذائية الهامة

من فوائد القرفة أنها غنية بالمنغنيز ومصدر جيد للألياف الغذائية، والحديد والكالسيوم.

بالإضافة إلى ذلك فهي غنية بالألياف والكالسيوم التي قد تُساهم في ربط الأملاح الصفراء وتساعد على إزالتها من الجسم على نحو فعال.

5. تقليل مستويات السكر في الدم

من فوائد القرفة أنها تؤدي إلى إبطاء سرعة الهضم، مما قد يُخفف من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا قد يؤثر بشكل إيجابي على مضاعفات مرض السكري.

6. المساهمة في خسارة الوزن

يمكن للقرفة أن تُساعد في خسارة الكيلوغرامات الإضافية التي اكتسبت نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي عالي الدهون، وخاصةً تلك الدهون التي تتراكم في منطقة البطن.

كما وُجد أن القرفة تبطئ من وتيرة عملية تخزين الدهون في الجسم، وذلك بسبب احتوائها على مركبات السينامالديهيد (Cinnamaldehyde) التي قد تُساعد على زيادة الحرارة أثناء عملية التوليد الحراري مما يحرق السعرات الحرارية مؤديًا ذلك لخفض الوزن.

7. زيادة مناعة الجسم

تحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة، وهذا يجعل تناولها أو شرب منقوعها مُساهم جيد في تعزيز المناعة والحد من الأمراض.

8. تخفيف آلام الدورة الشهرية

من فوائد القرفة التي تختص بالنساء أنها قد تُساهم في تقليل حدة تقلصات الرحم مما يؤدي إلى تخفيف آلام الدورة الشهرية.

كما أن القرفة بسبب قدرتها على زيادة تدفق الدم يُمكنها تقليص عدد أيام الدورة الشهرية في حال شرب منقوعها بوتيرة منتظمة.

طرق استهلاك القرفة

فيما يأتي بعض الاقتراحات حول طرق استهلاك القرفة:

غلي أعواد القرفة بالماء ثم تصفيتها وتحلية المنقوع الناتج بالعسل وشربه ساخن.

إضافة حليب الصويا إلى منقوع القرفة، وشربهما سويًا لتحصيل فوائد مُضاعفة للجسم.

إضافة القرفة المطحونة للحلويات والأطعمة المختلفة كنوع من البهارات.

إضافة القرفة للحم الضأن المشوي مع الباذنجان والزبيب.

أضرار القرفة

بالرغم من فوائد القرفة إلا أن تناولها بكميات كبيرة أو من قبل بعض الأشخاص قد يؤدي إلى العديد من الأضرار، والتي من أبرزها الآتي:

رد فعل تحسسي: قد تؤدي القرفة لظهور بعض ردود الفعل التحسسية للبعض، مثل: الحكة، والاحمرار، والطفح الجلدي.

مشكلات في الكبد: وجود مادة الكومارين (Coumarin) في القرفة قد يُؤدي إلى أضرار الكبد وخاصةً لمرضى الكبد.

خفض مستوى السكر في الدم: بالرغم من أن هذه تعدّ فائدة إلا أن تناول القرفة مع أدوية علاج السكري يؤدي لهبوط شديد بالسكر مؤديًا ذلك لخطورة كبيرة على الحياة.

الإجهاض: هذا الضرر يختص بالحوامل، إذ قد تُسبب القرفة بتقلصات شديدة في الرحم مؤديًا ذلك للإجهاض.

المصدر ديلي ميرور
 

بالصور

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

