تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة جومانا مراد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام..

وتألقت جومانا مراد، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود من براند Huishan Zhang مصنوع من كريب إيطالي، ويصل سعره إلى 202 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز جومانا مراد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جومانا مراد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.