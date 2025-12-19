الأعلى مشاهد.. العوضي يروج لحلقته مع إسعاد يونس

روج الفنان احمد العوضي لحقلته مع الإعلامية إسعاد يونس عبر حسابه الشخصي إنسجرام.

ونشر العوضي صورة تجمعه مع إسعاد وعلق قائلا: "أخوكم الأعلى مشاهدة مع الإعلامية الأعلى مشاهدة".

مسلسل علي كلاي

يخوض أحمد العوضي، سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "علي كلاي"، ويشاركه في البطولة: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أعمال أحمد العوضي

من جهة أخرى، يواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد شمشون ودليلة، الذي تشارك في بطولته الفنانة مي عمر.

وكان أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.





