محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
باريس سان جيرمان يصطدم بـ «فلامنجو» في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025
مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»
النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT
دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
أخبار التوك شو| هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبدالعزيز.. وتحذير من اتحاد منتجي الدواجن

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها الفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة على السوشيال ميديا، قائلة :"أحمد العوضي يتعرض لحرب بعد تصريحات أثارت الجدل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

اتحاد منتجي الدواجن: الإنتاج الكبير أسفر عن تراجع في الأسعار بأكثر من 35 %

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن بشكل مستمر يتسبب في مشكلة كبيرة في دورة الناتاج وعمل المربيين.

العمل درامي فيه خيال .. أحمد مراد: فيلم الست ليس وثيقة تاريخية

كشف الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست، أن العمل الذي قدمه في فيلم أم كلثوم استبعد الأحداث والحوادث المكررة، وفي النهاية تم إيصال الرسالة الانسانية بدليل خروج بعض المشاهدين باكين بعد اكتشاف جوانب إنسانية في شخصيتها، قائلًا: «ناس خارجة بتعيط وبتقول: أنا مكنتش أعرف الست دي كده، وإزاي عملت المجهود ده كله لبلدها؟».

التطوير العقاري تكشف تفاصيل تشريع تنظيم سوق العقارات

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، تفاصيل تشريع تنظيم سوق العقارات لمحاسبة المطورين غير الجادين، قائلا: إن هناك مطورين كثيرون جادين، وهم الأغلبية والنسبة الأشمل.

الحداد: 65% من الفيروسات التنفسية السائدة خلال تلك المرحلة هي الأنفلونزا والكورونا بمتحوراتها

أكد الدكتور أمجد الحداد، إستشاري الحساسية والمناعة، أن 65% من الفيروسات التنفسية السائدة خلال تلك المرحلة هي الأنفلونزا، والكورونا بمتحوراتها القديمة، التي أصبحت أقل حدة عن الماضي.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه خلال العامين الأخيرين كان هناك عزوف عن الحصول على لقاحات الأنفلونزا، مؤكدا أنه حدث متحور جديد للأنفلونزا، لذ كان هناك انتشار له.

وتابع إستشاري الحساسية والمناعة، أنه خلال فترة كورونا لم يتم الإصابة بالإنفلونزا، ولكن نتيجة عدم الحصول على التطعيمات اللازمة، كانت السبب الرئيسي للإصابة.

الوطنية تكشف تفاصيل وأرقامًا عن العملية الانتخابية بالقليوبية

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي الدوائر الإنتخابية في محافظة القليوبية، بلغ نحو 5 دوائر إنتخابية، على 8 مقاعد، مشيرا إلى أن اجمالي اللجان الفرعية 397 لجنة واجمال الناخبين الذين لهم حق التصويت 2 مليون و797 ألف و983 ناخب.

وقال بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن  الدائرة الأولى مقرها مركز بنها والدائرة الثانية مقرها مركز طوخ، والدائرة الرايعة مركز قليوب والدائرة الخاسمة مركز الخانكة، والدائرة السادسة مركزها شبين القناطر.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا في الخارج، بينما لا يزال 108 مقرات انتخابية مفتوحة، موضحًا أن الهيئة تقوم باتباع إجراءات غلق المقرات وفقًا للتوقيت المحدد لكل دولة.

الحمصاني: افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية إنجاز صناعي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربي» بمحافظة القليوبية، يمثل إنجازًا صناعيًا مهمًا وخطوة محورية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الدولة المصرية.

مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز

أزمة جديدة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا قبل أن تنتقل على شاشات التليفزيون وتستحوذ على اهتمام أبرز الإعلاميين، بعد المنشور المثير للجدل للفنان أحمد العوضي بعد لقاء الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في “صاحبة السعادة”.

مفيدة شيحة أحمد العوضي السوشيال ميديا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

شرطة أستراليا

منها الإرهاب .. شرطة أستراليا: توجيه 59 تهمة لمنفذ هجوم بونداي

الحرب الروسية الأوكرانية

خبير أوروبي يُطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا

صورة أرشيفية

خبراء يدقون ناقوس الخطر: توعية الأطفال خط الدفاع الأول ضد التحر.ش

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

