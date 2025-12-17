أخبار التوك شو| هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبدالعزيز.. وتحذير من اتحاد منتجي الدواجن

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها الفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة على السوشيال ميديا، قائلة :"أحمد العوضي يتعرض لحرب بعد تصريحات أثارت الجدل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

اتحاد منتجي الدواجن: الإنتاج الكبير أسفر عن تراجع في الأسعار بأكثر من 35 %

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن بشكل مستمر يتسبب في مشكلة كبيرة في دورة الناتاج وعمل المربيين.

العمل درامي فيه خيال .. أحمد مراد: فيلم الست ليس وثيقة تاريخية

كشف الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست، أن العمل الذي قدمه في فيلم أم كلثوم استبعد الأحداث والحوادث المكررة، وفي النهاية تم إيصال الرسالة الانسانية بدليل خروج بعض المشاهدين باكين بعد اكتشاف جوانب إنسانية في شخصيتها، قائلًا: «ناس خارجة بتعيط وبتقول: أنا مكنتش أعرف الست دي كده، وإزاي عملت المجهود ده كله لبلدها؟».

التطوير العقاري تكشف تفاصيل تشريع تنظيم سوق العقارات

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، تفاصيل تشريع تنظيم سوق العقارات لمحاسبة المطورين غير الجادين، قائلا: إن هناك مطورين كثيرون جادين، وهم الأغلبية والنسبة الأشمل.

الحداد: 65% من الفيروسات التنفسية السائدة خلال تلك المرحلة هي الأنفلونزا والكورونا بمتحوراتها

أكد الدكتور أمجد الحداد، إستشاري الحساسية والمناعة، أن 65% من الفيروسات التنفسية السائدة خلال تلك المرحلة هي الأنفلونزا، والكورونا بمتحوراتها القديمة، التي أصبحت أقل حدة عن الماضي.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه خلال العامين الأخيرين كان هناك عزوف عن الحصول على لقاحات الأنفلونزا، مؤكدا أنه حدث متحور جديد للأنفلونزا، لذ كان هناك انتشار له.

وتابع إستشاري الحساسية والمناعة، أنه خلال فترة كورونا لم يتم الإصابة بالإنفلونزا، ولكن نتيجة عدم الحصول على التطعيمات اللازمة، كانت السبب الرئيسي للإصابة.

الوطنية تكشف تفاصيل وأرقامًا عن العملية الانتخابية بالقليوبية

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي الدوائر الإنتخابية في محافظة القليوبية، بلغ نحو 5 دوائر إنتخابية، على 8 مقاعد، مشيرا إلى أن اجمالي اللجان الفرعية 397 لجنة واجمال الناخبين الذين لهم حق التصويت 2 مليون و797 ألف و983 ناخب.

وقال بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الدائرة الأولى مقرها مركز بنها والدائرة الثانية مقرها مركز طوخ، والدائرة الرايعة مركز قليوب والدائرة الخاسمة مركز الخانكة، والدائرة السادسة مركزها شبين القناطر.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا في الخارج، بينما لا يزال 108 مقرات انتخابية مفتوحة، موضحًا أن الهيئة تقوم باتباع إجراءات غلق المقرات وفقًا للتوقيت المحدد لكل دولة.

الحمصاني: افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية إنجاز صناعي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربي» بمحافظة القليوبية، يمثل إنجازًا صناعيًا مهمًا وخطوة محورية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الدولة المصرية.

مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز

أزمة جديدة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا قبل أن تنتقل على شاشات التليفزيون وتستحوذ على اهتمام أبرز الإعلاميين، بعد المنشور المثير للجدل للفنان أحمد العوضي بعد لقاء الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في “صاحبة السعادة”.