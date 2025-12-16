الحداد: 65% من الفيروسات التنفسية السائدة خلال تلك المرحلة هي الأنفلونزا والكورونا بمتحوراتها

أكد الدكتور أمجد الحداد، إستشاري الحساسية والمناعة، أن 65% من الفيروسات التنفسية السائدة خلال تلك المرحلة هي الأنفلونزا، والكورونا بمتحوراتها القديمة، التي أصبحت أقل حدة عن الماضي.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه خلال العامين الأخيرين كان هناك عزوف عن الحصول على لقاحات الأنفلونزا، مؤكدا أنه حدث متحور جديد للأنفلونزا، لذ كان هناك انتشار له.

وتابع إستشاري الحساسية والمناعة، أنه خلال فترة كورونا لم يتم الإصابة بالإنفلونزا، ولكن نتيجة عدم الحصول على التطعيمات اللازمة، كانت السبب الرئيسي للإصابة.