التطوير العقاري تكشف تفاصيل تشريع تنظيم سوق العقارات

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، تفاصيل تشريع تنظيم سوق العقارات لمحاسبة المطورين غير الجادين، قائلا: إن هناك مطورين كثيرون جادين، وهم الأغلبية والنسبة الأشمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك نسبة أخري قليلة ولكنها مضرة، سواء من لا يسلمون وحداتهم ويتأخرون لسنوات، أو حدوث نوع من أنواع تغيير الملكية فى الأراضي، وهذا أمر لابد من التصدي له والتعامل معه، لأن تلك حقوق أشخاص أستغرقوا سنوات طويلة، وسيضرون بالقطاع، كما أنه قطاع يمثل حجر أساسي فى الإقتصاد المصري.

وتابع: “نحن كغرفة تطوير مع دولة رئيس الوزراء ووزارة الإسكان، سيكون بالفترة القادمة إجراء بشأن من يقوموا بهذه التأخيرات غير المنطقية.