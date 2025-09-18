معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

رحلت صباح اليوم الخميس الإعلامية اللبنانية يمنى شري، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عمر ناهز 55 عامًا.



وعانت شري لسنوات من المرض، حيث خضعت لعلاجات طبية متعددة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وفاتها اليوم.



يمنى شري تُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في لبنان، إذ تركت بصمة مميزة في العمل الإعلامي من خلال برامجها وحواراتها التي لاقت متابعة واسعة. وقد عبّر زملاؤها في الوسط الإعلامي والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق لرحيلها، مستذكرين مسيرتها المهنية الطويلة وإطلالاتها الإنسانية الراقية.



ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها بحضور العائلة والأصدقاء، فيما لم يُعلن بعد عن تفاصيل مراسم العزاء.