الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
اقتصاد

القاهرة تستضيف معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية في أبريل القادم

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد صبيح

في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات برعاية أول معرض مصري سعودي دولي للامتياز التجاري خلال شهر أبريل 2026، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية "منشآت"، وذلك لتعزيز الشراكات الاستثمارية البينية بين البلدين، وربط المستثمرين برواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، ونشر وتعزيز ثقافة الامتياز التجاري.

‎وأكد رحمي أن خدمات دعم نظام الامتياز التجاري تأتي أولوية في خطط عمل جهاز تنمية المشروعات باعتباره توجها مستقبليا لدعم قطاع المشروعات، ووسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات، خاصة المشروعات الريادية والابتكارية الراغبة في التوسع خارجيا.
 


‎جاءت تصريحات رحمي خلال المؤتمر الخاص بإعلان التعاون المشترك مع أحد شركات تطوير الأعمال السعودية، لتنظيم معرض مصري سعودي للفرنشايز خلال شهر أبريل القادم، حيث وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعبير عبد الله يوسف جليح رئيس مجلس إدارة الشركة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال دعم وتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري، وذلك بحضور  الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي برامج التنمية بالجهاز و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات الجهاز ومجموعة كبيرة من أصحاب العلامات التجارية في مصر و السعودية 

‎وقال رحمي إن التعاون مع الشركة المتخصصة في مجال الامتياز التجاري سيعزز من سبل دعم وتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري من خلال برنامج مسرعة أعمال سيتم إطلاقه للعلامات الناشئة التي ترغب في التوسع بنظام الامتياز التجاري، على أن تقوم الشركة بتسجيل المشروعات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بـ(منشآت – السعودية)، للمساهمة في توفير فرص تصديرية للعلامات التجارية المصرية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي بنظام الامتياز التجاري.

‎وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على ترشيح العلامات المصرية لمسرعة الأعمال ودعمها للمشاركة في المعرض المصري السعودي للامتياز التجاري والمقرر تنظيمه وفق التعاون المشترك، وكذلك ستقوم الشركة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ برنامج مسرعة الأعمال رسميًا والتنسيق مع الجهات الحكومية، فيما تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني والاستشاري للعلامات التجارية المصرية وتسجيل العلامات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بمنشآت السعودية، موضحا بأن البرنامج يستهدف اختيار وتأهيل 30 علامة تجارية مصرية على الأقل بشكل أولي، مستهدفا العلامات الناشئة التي تحتاج الى تأهيل أو تطوير أو العلامات الراغبة في التوسع داخليا وخارجيا وتمتلك الملاءة المالية والشروط التي تؤهلها لذلك.

‎وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعامل مع مشروعات الامتياز التجاري من خلال إتاحة التمويلات وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وأيضا للمستثمرين الراغبين في العمل بنظام الامتياز التجاري والشباب الراغب في الاشتراك بتلك النوعية من المشروعات، مشير إلى أن الجهاز له سابق خبرة كبير في مجال الامتياز التجاري حيث يتعاون مع شركاء التنمية من الشركات مانحة الامتياز التجاري، وصل عددهم الى 70 علامة تجارية متنوعة في مختلف الأنشطة، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة.
 

ومن جانبها رحّبت عبير جليح، رئيس الشركة، بالحضور من أصحاب العلامات التجارية وخبراء الامتياز التجاري، وبالضيوف القادمين من المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن حضورهم يعكس أهمية القطاع ودورهم الفاعل في تطويره.

وأوضحت أن المؤتمر يمثل مساحة للتوافق على أهداف مشتركة، أبرزها بناء سوق عربية عالمية للامتياز التجاري، والاستفادة من نضج التجربة المصرية والسعودية، مع التركيز على الفرص الكبيرة في السوق المصري، الذي يتميز بالتنوع والغنى بالعلامات التجارية.

كما أعلنت عن إطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للفرنشايز، الذي سيُقام في 8 أبريل 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، ليكون المنصة الأهم للعلامات والمستثمرين لتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. 

وذكرت أن برنامج المسرعة لتأهيل العلامات التجارية المصرية سيرفع جاهزية العلامات تشغيلياً وقانونياً، ويجهزها للتوسع المحلي والإقليمي بثقة واستدامة.

وشكرت جميع الشركاء الاستراتيجيين، وخصوصًا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في السعودية، لدعمهم المستمر.

 كما أعربت عن امتنانها لسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر على دعمها ومتابعتها المستمرة.

واختتمت بالتأكيد أن المعرض والمبادرات المصاحبة يمثلان خطوة عملية نحو بناء منظومة امتياز تجاري متكاملة، تدعم العلامات العربية، وتعزز الاقتصاد، وتفتح فرص نمو مستدامة.

