باسل رحمي: خدماتنا تهدف لتحويل أفكار الشباب الإبداعية إلى مشروعات ناجحة ومستدامة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والوزارات والجهات الشريكة لوضع خطة شاملة لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتوفير كافة الخدمات والمزايا اللازمة لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك بالتعاون مع المعاهد الخاصة والحكومية والأهلية للوصول لقاعدة أكبر من الطلبة والطالبات لتنمية مهاراتهم الريادية.

جاء ذلك في كلمته اليوم خلال فاعليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة التي نظمها منتدى الخمسين بالتعاون مع جامعة النيل و جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحمد جبران وزير العمل ولفيف من قيادات الدولة.



وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز خلال الجلسة أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية تهدف إلى تحويل أفكار الشباب الإبداعية والابتكارية خاصة التي تستند إلى العلوم والتكنولوجيا إلى مشروعات ناجحة ومستدامة وقابلة للنمو والتطور، حيث يضع الجهاز تمويل المشروعات التكنولوجية والرقمية للشباب على رأس أولوياته وذلك للتوسع في إتاحة فرص العمل وتلبية الاحتياجات المجتمعية.



وقال رحمي إن الجهاز يقدم منتجات تمويلية متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء في مختلف الأنشطة والمجالات، حيث منح تمويلات بقيمة 58.5 مليار جنيه مولت 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت 3.4 مليون فرصة عمل (اعتبارا من يوليو 2014 حتى أغسطس 2025).



وأشاد رحمي بمساهمات منتدى الخمسين برئاسة دينا عبد الفتاح وجامعة النيل برئاسة الدكتور عصام رشدي في تعزيز تمكين الشباب في مصر من خلال التركيز على التميز والكفاءة والتأكيد على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار.



وعلى هامش قمة المرأة المصرية ، قام جهاز تنمية المشروعات بتوقيع بروتوكول تعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا لدعم قطاع المشروعات وتقديم الدعم المالي والفني لمساعدة أصحابها على الوصول للأسواق المحلية والعالمية وتشجيعهم على تبني وتطبيق نظم عمل تتفق مع المعايير الحديثة تكنولوجيا بالإضافة إلى ربط المشروعات بسوق العمل وتعزيز التحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب من خلال تأسيس مشروعات مبتكرة ورفع قدرات رواد الأعمال في الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر على مستوى الجمهورية.



وقام بتوقيع بروتوكول التعاون باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا في حضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي و عدد من مسئولي الجهاز والمنتدى



و اكدت دينا عبد الفتاح علي أهمية هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات كواحد من اهم مؤسسات الدولة المعنية بدعم مشروعات الشباب وريادة الأعمال و التعاون في تأهيل شباب الخريجين لاقامة مشروعات ناشئة لها جدوي اقتصادية و تلبي احتياجات السوق المصري و العالمي و فتح آفاق المعرفة التكنولوجية و الابتكارية لتكون من اساسيات مشروعات الشباب و الخريجين لتتواكب مع مايشهده العالم من تقدم كبير خاصة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي و دخوله في كافة المجالات المعرفية و الاقتصادية

و قد قدم جهاز تنمية المشروعات جلسة تعريفية بكافة الخدمات التي يقدمها لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شارك فيها المئات من الشباب الذين حضروا المؤتمر حيث استعرض الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي قطاعات التنمية و اسامة بكري رئيس قطاع التمويل المتوسط و الصغير و الدكتور محمد النجار رئيس قطاع الخدمات غير المالية كل ما يقدمه الجهاز من خدمات تمويلية و فنية و تدريبة و تسويقية لشباب الخريجين لمساعدتهم في اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة في مختلف المجالات

ويذكر أن عددا من أصحاب المشروعات الابتكارية من عملاء جهاز تنمية المشروعات شاركوا في فاعليات القمة لعرض تجاربهم في إقامة مشروعاتهم والأفكار الجديدة التي تبنوها ونجحوا في تحويلها إلى مشروعات عملية تسعى حاليا للتوسع في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية كما أوضحوا مساهمات جهاز تنمية المشروعات في دعم هذه المشروعات.