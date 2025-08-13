بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل

وقع بنك القاهرة الحكومي بروتوكول تعاون لتمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنصف مليار جنيه في صورة عقدين اثنين جديدين؛ لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بإجمالي 5300 مشروعًا متناه الصغر على مستوي محافظات مصر.



شهد مراسم التوقيع كلا من حسين أباظة، العضو المنتدب للبنك ونائبه بهاء الشافعي وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة وقيادات من البنك والجهاز.

توقيع الاتفاق يأتي ضمن جهود الجهاز المصرفي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن التكليفات الرئاسية؛ وهو ما يعد تتويجا جديدا للشراكة الوثيقة بين الجانبين والتي نتج عنها تمويل آلاف المشروعات على مدى عقدين اثنين وأثمرت عن توفير 1.3 مليون فرص عمل بمختلف المشروعات الانتاجية والصناعية إذ دعمت الشباب و المرأة المعيلة.

كشف بنك القاهرة عن استحواذ البنك على نسبة 51% من التمويلات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان نصيب المرأة منها على نسبة 35% و 54% للشباب، إذ تتوافق تلك الاجراءات مع استراتيجية مصر 2030.

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك استراتيجية للتوسع في دعم تلك المشروعات والفئات المشمولة بالرعاية وتوسيع وتطوير مشروعاتهم وفتح نافذة لهم في الاسواق الخارجية و توفير المزيد من فرص العمل بما ينعكس على تحسن مؤشرات الاقتصاد القومي.

يساهم الاتفاق بحسب " رحمي" الجانبين على يادة التمويل ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية وشمولهم بالخدمات المصرفية المالية وغير المالية وهو ما يعزز عمليات النمو والانتشار لتلك الفئات.

على مدار 13 عام أثمرت نتائج التعاون بين كلا من بنك القاهرة و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروعًا متناه الصغر بتمويل يقدر بـ 16,5 مليار جنيه منها قروضًأ دوارة بقيمة 4.3 مليار جنيه تم ضخها عبر بنك القاهرة وفروعها بمختلف مدن الجمهورية لصالح الجهاز.