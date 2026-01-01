قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة

محمود نوفل

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال إيتمار بن غفير القول: بأنه يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة من هناك.

وشدد بن غفير في تصريحات له - بحسب المصدر ذاته - على ضرورة عدم فعل أي شيء قبل أن تنزع حماس سلاحها.

وأضاف وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال: آمل ألا يكون نتنياهو قد وافق على وجود تركي في غزة.

وفي وقت سابق ، أفادت القناة 13 العبرية بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تدرس مقترحًا غير تقليدي قدّمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يقضي بإنشاء سجن جديد للأسرى الفلسطينيين، يكون محاطًا بالتماسيح كوسيلة لمنع محاولات الهروب.

ووفقًا للتقرير، طُرح المقترح خلال نقاش داخلي جمع بن غفير مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، حيث وصف الوزير الفكرة بأنها «حل منخفض التكلفة وفعّال»، مشيرًا إلى وجود نموذج مشابه في أحد السجون بولاية فلوريدا الأمريكية.


وبحسب القناة، فإن أحد المواقع المقترحة لإقامة السجن يقع قرب منطقة «حمات غادر»، المعروفة بانتشار التماسيح فيها، ما دفع بن غفير إلى اقتراح جلب هذه الحيوانات واستخدامها كحاجز طبيعي يحيط بالمنشأة.

ورغم أن الفكرة قوبلت في البداية بتشكيك واستغراب من بعض المشاركين في النقاش، فإن مصلحة السجون بدأت لاحقًا دراسة المقترح بشكل جدي.

وزعم بن غفير أن وجود التماسيح قد يشكّل «رادعًا رمزيًا وعمليًا في آنٍ واحد»، في حين عبّر مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون عن دهشتهم من الطابع غير المألوف للفكرة.

وأكدت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أن دراسات جدوى أولية تُجرى حاليًا لفحص إمكانية تنفيذ المشروع، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. 

هيئة البث الإسرائيلية وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال إيتمار بن غفير حماس نتنياهو

