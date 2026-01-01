قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعرف على أمنية ترامب في عام 2026

ترامب
ترامب
محمود نوفل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد حيث قال : “السلام على الأرض”.

ويُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين المدعوين في حفلة رأس السنة التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء في مقره "مارالاغو" في ولاية فلوريدا، بحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تقوم بسحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاغو ولوس أنجلِس وبورتلاند، وذلك بحسب وسائل إعلام عالمية.

زيادة ثروة ترامب

ومن جهة أخرى، أفادت وكالة «بلومبيرج»، نقلًا عن مؤشر المليارديرات، بأن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته نمت بنحو 70% خلال أقل من عام ونصف العام، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

وجاء في تقرير الوكالة: «على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، نمت ثروة عائلة ترامب بنحو 70%، حتى بعد انخفاضها الأخير».

كما أشارت «بلومبيرج» إلى أن ثروة العائلة زادت بمقدار 282 مليون دولار خلال عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن «العملة الرقمية التي جرى الترويج لها بشكل كبير أسهمت في هذه الزيادة، حيث رفعت ثروة عائلة ترامب بأكثر من 200 مليون دولار».

وأدرجت «بلومبيرج» عائلة ترامب ضمن أبرز الرابحين خلال العام الماضي، حيث تضم القائمة أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة «أوراكل» لاري إليسون، ورجل الأعمال إيلون ماسك، وسيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت.

ترامب بنيامين نتنياهو رأس السنة قوات الحرس الوطني ثروة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

ترشيحاتنا

حادث قنا

إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الصحراوى الغربي

أرشيفية

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحرش بسيدتين في القاهرة

كارما

للحكم| حجز محاكمة المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما لجلسة 28 يناير

بالصور

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد