سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
حصاد التضامن 2025.. صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كوارث مناخية غير مسبوقة.. الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في 2025
مشروع الذهب القاري.. كيف تحوّل مصر المعدن النفيس إلى قوة اقتصادية؟
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
أخبار العالم

تنياهو يتحدث مع ترامب في حفل رأس السنة في منتجع مارالاغو

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل رأس السنة الميلادية الذي أقيم في منتجع مارالاغو التابع للرئيس في فلوريدا.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تقوم بسحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاغو ولوس أنجلِس وبورتلاند، وذلك بحسب وسائل إعلام عالمية.

زيادة ثروة ترامب

ومن جهة أخرى، أفادت وكالة «بلومبيرج»، نقلًا عن مؤشر المليارديرات، بأن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته نمت بنحو 70% خلال أقل من عام ونصف العام، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

وجاء في تقرير الوكالة: «على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، نمت ثروة عائلة ترامب بنحو 70%، حتى بعد انخفاضها الأخير».

كما أشارت «بلومبيرج» إلى أن ثروة العائلة زادت بمقدار 282 مليون دولار خلال عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن «العملة الرقمية التي جرى الترويج لها بشكل كبير أسهمت في هذه الزيادة، حيث رفعت ثروة عائلة ترامب بأكثر من 200 مليون دولار».

وأدرجت «بلومبيرج» عائلة ترامب ضمن أبرز الرابحين خلال العام الماضي، حيث تضم القائمة أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة «أوراكل» لاري إليسون، ورجل الأعمال إيلون ماسك، وسيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل رأس السنة الميلادية منتجع مارالاغو فلوريدا

