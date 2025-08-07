مع بداية التداولات.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 48.45 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.43 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ( الأهلي المتحد، نكست،الإسكندرية،الشركة المصرفية الدولية، كريدي أجريكول) لنحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري،فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد) ليسجل 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، ميد بنك) لنحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 48.39 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

48.45 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

48.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.