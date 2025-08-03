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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات الأحد

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات الأجنبية تراجعها بـ مصر للأسبوع الثالث علي التوالي، وشهد الدولار انخفاضا بقيمة 25 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر،  خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 48.60 جنيه.
سعر البيع:48.70 جنيه.


وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 31.02 جنيه.
سعر البيع: 31.33 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
 سعر الشراء: 35.01 جنيه.
سعر البيع: 35.38 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الأحد
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 55.53 جنيه.
سعر البيع: 56.47 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 63.87 جنيه.
سعر البيع: 64.81 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :
 سعر الشراء: 59.47 جنيه.
سعر البيع: 60.67 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الأحد

سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 6.73 جنيه.
سعر البيع: 6.71 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 32.20 جنيه.
سعر البيع: 33.06 جنيه. 

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم الجنيه الإسترليني اليورو

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