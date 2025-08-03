طريقة فتح حساب في البنك مجاناً.. الخطوات والشروط

يبحث الكثير عن طريقة فتح حساب بالبنك والخطوات والشروط المطلوبة لإمكانية فتح الحساب.

وتطلب البنوك عادة وضع مبلغ مالي معين في الحساب عند فتحه، لكن الآن يمكنك فتح حساب بأي بنك مجاناً دون أي رسوم إدارية مطلوبة خلال فترة وجيزة.

خدمات مجانية من البنوك للمواطنين

تبدأ البنوك في مصر، وعددها 36 بنكًا، اليوم فعاليات احتفالية الشباب وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي للشباب"، حيث ستقدم خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية مجانًا للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري في إطار خطته لتعزيز الشمول المالي في البلاد.

حزمة خدمات مجانية تقدمها البنوك

ستقوم البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية للمواطنين مجانًا وبدون أي رسوم ضمن فعاليات الشمول المالي، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة فئة الشباب.

وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

فتح حسابات بنكية مجانًا دون حد أدنى للرصيد إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا دون رسوم إصدار البطاقات المدينة مجانًا إطلاق المحافظ الإلكترونية للعملاء الجدد تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي

فتح حساب مجاني بالبنك

طريقة فتح حساب بالبنك مجاناً

لا تحتاج سوى بطاقتك الشخصية لـ فتح حساب مجاني بالبنك، ويمكنك اختيار أي بنك على مستوى الجمهورية من اليوم وحتى يوم 15 أغسطس، لتتمكن من فتح حساب مجاني دون أي رسوم .

خطوات فتح حساب بنكي لأول مرة مجانًا

حددت البنوك الحكومية والخاصة عددًا من الخطوات البسيطة لـ فتح حسابي مجاني ، عليك اتباع الخطوات التالية :



-التوجه إلى أقرب فرع للبنك المراد فتح الحساب به.



-مقابلة إدارة خدمة العملاء المسؤولة عن فتح الحسابات.



-اختيار نوع الحساب المطلوب، سواء حساب عادي أو حساب شباب أو للمعاشات أو لأصحاب المهن الحرة.



-يعفى العميل من سداد الحد الأدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة.



- يحصل العميل على العديد من المزايا مثل الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

خطوات فتح حساب بالبنك

ما هو المطلوب عشان افتح حساب في البنك؟

تشترط البنوك تقديم بعض المستندات البسيطة لإتمام فتح الحساب، وهي:

-صورة بطاقة رقم قومي سارية تتضمن الوظيفة.

-في حال عدم وجود وظيفة مدونة على البطاقة، يجب تقديم مستند رسمي يثبت مصدر الدخل، وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري.