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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 داخل معظم البنوك المصرية.

تحديثات الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

البنوك تقطع الإجازة

 اليوم الأحد؛ بدأ ما يقارب من 36 بنكا حكوميا وخاصا العودة لعملها بعد انتهاء سريان قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

مواعيد الراحة الأسبوعية

ويتعطل العمل في البنوك أسبوعيا لمدة يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع بإعتبارها مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

ماذا حدث للدولار أمس

وسجل سعر الدولار زيادة محدودة مع نهاية تعاملات أمس السبت داخل السوق المصرية الرسمية، لم تتجاوز  القرش الواحد علي مستوي البنوك.

إجازة البنوك

قبل يومين اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصري كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي في آخر تداول نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع

سعر البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع  في البنك المركزي المصري

أقل سعر اليوم

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،قناة السويس، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، البركة، التجاري الدولي CIB"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في بنوك "العربي  الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، ميد بنك،فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري"

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

ووصل ثالث أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع في بنك نكست.

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