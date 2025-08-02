سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 2-8-2025

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 2-8-2025؛ على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

الدولار والبنوك

مع إغلاق تعاملات البنوك المصرية البالغ عددها أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا؛ ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.



أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.661 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وأبوظبي الأول.

متوسط السعر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، القاهرة، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

بلغ سعرالدولار أمام الجنيه نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع في بنكي "المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه في بنك سايب.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في بنكي "نكست، بيت التمويل الكويتي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.