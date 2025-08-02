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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 7 بنوك اليوم السبت 2 اغسطس 2025

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
ولاء عبد الكريم

سجل الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 ، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، مع بداية تعاملات الأسبوع المالي. ويأتي ذلك في ظل توازن العرض والطلب على العملة الخضراء، مدعومًا بحالة من الهدوء النسبي في أسواق الصرف العالمية.

وبحسب آخر تحديثات البنوك، استقرت أسعار الدولار في نطاق يتراوح بين 48.61 جنيهًا للشراء، وبين 48.71 جنيهًا للبيع، دون تغيّرات جوهرية عن مستويات أمس، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في السوق النقدي المصري.

وفيما يلي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في7 بنوك كبرى في مصر

البنك الأهلي المصري
سعر الشراء 48.62  جنيه
سعر البيع48.72 جنيه

بنك مصر
سعر الشراء 48.62 جنيه
سعر البيع 48.72 جنيه

بنك الإسكندرية
سعر الشراء 48.62جنيه
سعر البيع 48.72 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء48.6 جنيه
سعر البيع 48.7 جنيه

بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء 48.64 جنيه
سعر البيع 48.74 جنيه

بنك أبوظبي التجاري
سعر الشراء 48.6 جنيه
سعر البيع 48.7 جنيه

بنك البركة
سعر الشراء 48.6 جنيه
سعر البيع 48.7 جنيه

ويرى خبراء أن هذا الاستقرار يأتي مدفوعًا بتحسّن نسبي في موارد النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والتحويلات، إلى جانب التوقعات الإيجابية بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الثاني من العام.

من ناحية أخرى، يواصل البنك المركزي مراقبة حركة السوق بدقة لضمان استقرار سعر الصرف، ضمن سياسات تستهدف الحد من التضخم وتحقيق التوازن النقدي، خاصة مع اقتراب موعد تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري.

ويترقّب المتعاملون ما ستسفر عنه التحركات العالمية في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، والتي قد تُلقي بظلالها على حركة الدولار أمام العملات الأخرى، بما فيها الجنيه المصري.

الدولار الأمريكي الجنيه المصري العرض والطلب

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