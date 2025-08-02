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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 2-8-2025

الذهب
الذهب
محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وسجل الجرام بمختلف الأعيرة الأسعار التالية في السوق المحلية:

سعر الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا للبيع – 36,400 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء

عيار 24: 5223 جنيهًا للبيع – 5200 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4788 جنيهًا للبيع – 4767 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3917 جنيهًا للبيع – 3900 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3047 جنيهًا للبيع – 3033 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2611 جنيهًا للبيع – 2600 جنيهًا للشراء

وسجلت باقي وحدات الذهب الأسعار التالية:

سعر الأونصة: 162,449 جنيهًا للبيع – 161,738 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا للبيع – 36,400 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3348.06 دولارًا

تُحدث الأسعار على مدار اليوم وفقًا لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025 عيار 21 عيار 24

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