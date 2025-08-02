سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 2-8-2025

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وسجل الجرام بمختلف الأعيرة الأسعار التالية في السوق المحلية:

سعر الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا للبيع – 36,400 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء

عيار 24: 5223 جنيهًا للبيع – 5200 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4788 جنيهًا للبيع – 4767 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3917 جنيهًا للبيع – 3900 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3047 جنيهًا للبيع – 3033 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2611 جنيهًا للبيع – 2600 جنيهًا للشراء

وسجلت باقي وحدات الذهب الأسعار التالية:

سعر الأونصة: 162,449 جنيهًا للبيع – 161,738 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا للبيع – 36,400 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3348.06 دولارًا

تُحدث الأسعار على مدار اليوم وفقًا لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.