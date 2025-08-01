آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 1-8-2025

تراجع سعر أشهر جرام ذهب في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وبلغ معدل انخفاض سعر جرام أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5 جنيهات وهي قيمة طفيفة.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ متوسط سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4540 جنيه للبيع و 4565 جنيه للشراء علي مستوي محلات الصاغة في المتوسط.

تحركات الذهب

وتعرض سعر الذهب لحالة من التذبذب مع بدء تعاملات مساء اليوم، ليصعد مقدار 45 جنيها في الجرام الواحد ليعوض بذلك خسائره امس بمقدار 100 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5188 جنيه للبيع و 5217 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3891 جنيه للبيع و 3912 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الاقل فئة نحو 3075 جنيه للبيع و 3043 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.52 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3347 دولار للبيع و 3348 دولار للشراء.