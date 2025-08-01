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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب .. تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهدت اسعار الذهب في مصر تحركا جديدا خلال الساعات الأخيرة علي مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك مع انتصاف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025.

معدل صعود الذهب اليوم

مع انتصاف تعاملات مساء اليوم الجمعة، عوض المعدن الأصفر من خسائره التي تعرض لها منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء أمس؛ ليرتفع مقدار 45 جنيه في ساعات قلائل.

تحركات الذهب في أسبوع

فقد الذهب خلال الاسبوع وحتي مساء أمس ما يقارب من 100 جنيه في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

صعود جديد

وكسر الذهب حالة الانخفاض التي كانت عليها خلال الاسبوع الجاري؛ ليصعد مقدار 45 جنيه علي الأقل في الجرام الواحد.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5194 جنيه للبيع و 5222 جنيه للبيع

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4545 جنيه للبيع و 4570 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3895 جنيه للبيع و 3917 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 14اليوم 

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 الأقل قيمة نحو 3030 جنيه للبيع و 3046 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.36 ألف جنيه للبيع و 36.56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3348 دولار للبيع و 3349 دولار للشراء

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجل 5.7 طن لتنخفض بنسبة - 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة – 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.

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مبيعات الذهب في مصر

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.

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عمليات الشراء من قبل المصريين

ارتفاع مستويات أسعار الذهب العالمي والمحلي بالتبعية في مصر بشكل عام قد أدى إلى تحجيم عمليات الشراء من قبل المصريين، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر واستقرار سعر الصرف قد أدى إلى تراجع طلب المصريين على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون.

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