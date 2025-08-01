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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 1-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

عوض الذهب في مصر خسائره التي حققها أمس الخميس، ليشهد صعودا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الجرام الواحد على مستوي الأعيرة الذهبية مقدار 10 جنيهات مع بدء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 4500 جنيه في المتوسط.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سوق الذهب في مصر

مع انتهاء تعاملات أمس تراجع سعر الذهب بمعدلات غير مسبوقة ليفقد المعدن الأصفر ما يقارب من 100 جنيه في الجرام الواحد على أساس أسبوعي.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  5142 جنيه للبيع و 5171 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4500 جنيه للبيع و 4525 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو 3857 جنيه للبيع و 3878 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألف جنيه للبيع و 36.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3295 دولار للبيع و 3296 دولار للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة ترقب لبيانات التضخم المرتقبة لاحقًا اليوم.

تأثير قرارات الفيدرالي والأسواق الدولية

وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء عقب موجة هبوط حادة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.25%-4.50%، وهو ما دفع الأسواق الدولية إلى موجة بيع واسعة.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

ورغم تثبيت الفائدة، فإن مخاوف التضخم لا تزال قائمة، وقد عدّل الفيدرالي في بيانه تقييمًا بسيطًا للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام.

كما ظهر انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعد تصويت العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة.

وعلى الرغم من هذا الانقسام، لا تزال التوقعات ترجّح خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال 2025، يبدأ أحدهما في سبتمبر، استنادًا إلى تباطؤ النمو وضعف الإنفاق.

سعر الجنيه الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب اخبار مصر

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