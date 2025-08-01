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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

تشهد محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة، انخفاضا في أسعار الذهب مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقب لحركة الأسواق المحلية والعالمية. 

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بدون احتساب المصنعية:

أسعار البيع والشراء حسب العيار

عيار 24: بيع 5177 جنيه – شراء 5149 جنيه

عيار 22: بيع 4746 جنيه – شراء 4720 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 4530 جنيه – شراء 4505 جنيه

عيار 18: بيع 3883 جنيه – شراء 3861 جنيه

عيار 14: بيع 3020 جنيه – شراء 3003 جنيه

عيار 12: بيع 2589 جنيه – شراء 2574 جنيه

سعر الأونصة

الأونصة: 161027 جنيه بيع – 160139 جنيه شراء

الجنيه الذهب: 36240 جنيه بيع – 36040 جنيه شراء

الأونصة بالدولار: 3299.06 دولار

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245177 جنيه5149 جنيه 
عيار 224746 جنيه4720 جنيه 
عيار 214530 جنيه4505 جنيه 
عيار 183883 جنيه3861 جنيه 
عيار 143020 جنيه3003 جنيه 
عيار 122589 جنيه2574 جنيه 
الاونصة161027 جنيه160139 جنيه 
الجنيه الذهب36240 جنيه36040 جنيه 
الأونصة بالدولار3299.06 دولار
محلات الصاغة في مصر أسعار الذهب متوسط أسعار الذهب اليوم أسعار البيع والشراء حسب العيار سعر الذهب عيار 21 أسعار البيع والشراء

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