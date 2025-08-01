انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. سعر عيار 21 مفاجأة

تشهد محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة، انخفاضا في أسعار الذهب مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقب لحركة الأسواق المحلية والعالمية.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بدون احتساب المصنعية:

أسعار البيع والشراء حسب العيار

عيار 24: بيع 5177 جنيه – شراء 5149 جنيه

عيار 22: بيع 4746 جنيه – شراء 4720 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 4530 جنيه – شراء 4505 جنيه

عيار 18: بيع 3883 جنيه – شراء 3861 جنيه

عيار 14: بيع 3020 جنيه – شراء 3003 جنيه

عيار 12: بيع 2589 جنيه – شراء 2574 جنيه

سعر الأونصة

الأونصة: 161027 جنيه بيع – 160139 جنيه شراء

الجنيه الذهب: 36240 جنيه بيع – 36040 جنيه شراء

الأونصة بالدولار: 3299.06 دولار