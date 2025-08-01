انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. سعر عيار 21 مفاجأة

تشهد محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة، انخفاضا في أسعار الذهب مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقب لحركة الأسواق المحلية والعالمية.
وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بدون احتساب المصنعية:
أسعار البيع والشراء حسب العيار
عيار 24: بيع 5177 جنيه – شراء 5149 جنيه
عيار 22: بيع 4746 جنيه – شراء 4720 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21: بيع 4530 جنيه – شراء 4505 جنيه
عيار 18: بيع 3883 جنيه – شراء 3861 جنيه
عيار 14: بيع 3020 جنيه – شراء 3003 جنيه
عيار 12: بيع 2589 جنيه – شراء 2574 جنيه
سعر الأونصة
الأونصة: 161027 جنيه بيع – 160139 جنيه شراء
الجنيه الذهب: 36240 جنيه بيع – 36040 جنيه شراء
الأونصة بالدولار: 3299.06 دولار
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|5177 جنيه
|5149 جنيه
|عيار 22
|4746 جنيه
|4720 جنيه
|عيار 21
|4530 جنيه
|4505 جنيه
|عيار 18
|3883 جنيه
|3861 جنيه
|عيار 14
|3020 جنيه
|3003 جنيه
|عيار 12
|2589 جنيه
|2574 جنيه
|الاونصة
|161027 جنيه
|160139 جنيه
|الجنيه الذهب
|36240 جنيه
|36040 جنيه
|الأونصة بالدولار
|3299.06 دولار