قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 1-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 1-8-2025؛ على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

الدولار والبنوك

مع إغلاق تعاملات البنوك المصرية البالغ عددها أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا؛ ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.
 

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.661 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وأبوظبي الأول.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

متوسط السعر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، القاهرة، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

بلغ سعرالدولار أمام الجنيه نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع في بنكي "المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه في بنك سايب.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في بنكي "نكست، بيت التمويل الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر اقل سعر دولار اليوم اعلي دولار اليوم البنك المركزي متوسط الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد