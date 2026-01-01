تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تخطو شركة تويوتا اليابانية، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات عالميا، خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في تجربة امتلاك السيارة، مع مؤشرات قوية على قرب دعم طرازاتها لتقنية Apple Car Key، التي تتيح استخدام هواتف آيفون وساعات أبل كمفاتيح ذكية بديلة عن المفتاح التقليدي.

وبحسب تقارير تقنية حديثة، لم يصدر إعلان رسمي من تويوتا حتى الان، إلا أن موقع MacRumors المتخصص رصد دلائل داخل أنظمة أبل الخلفية تشير إلى إدراج طرازات معينة من تويوتا ضمن منظومة المفاتيح الرقمية، ما يعكس استعدادا فعليا لطرح الميزة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الزخم الذي شهده مؤتمر أبل العالمي للمطورين WWDC 2025، حيث كشفت الشركة عن انضمام 13 علامة سيارات كبرى إلى قائمة الداعمين لتقنية Apple Car Key، من بينها علامات فاخرة وريادية مثل أودي وبورش، إلى جانب كاديلاك وشيفروليه، فضلا عن شركات السيارات الكهربائية الحديثة مثل ريفيان ولوسيد.

وتعتمد تقنية Apple Car Key، التي كشفت عنها أبل لأول مرة في عام 2022، على تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وتتيح للمستخدمين تخزين مفتاح السيارة بشكل آمن داخل تطبيق Apple Wallet على هواتفهم الذكية.

وتوفر التقنية إمكانية فتح السيارة وتشغيلها بمجرد تقريب الهاتف أو ساعة أبل من مقبض الباب، مع دعم أنظمة أمان متقدمة تشمل المصادقة عبر Face ID، أو تفعيل وضع Express Mode الذي يسمح بالاستخدام السريع دون الحاجة إلى التحقق البيومتري.

كما تتيح الميزة مشاركة المفتاح الرقمي مع أفراد العائلة أو المستخدمين الآخرين بسهولة عبر الرسائل النصية، مع إمكانية تحديد صلاحيات الاستخدام، ما يعزز من مرونة التحكم والأمان في آن واحد.

ورغم امتلاك تويوتا حاليا خدمة Remote Connect المدفوعة، التي تتيح التحكم في بعض وظائف السيارة عبر تطبيق خاص، فإن دمج تقنية Apple Car Key يمنح الشركة ميزة تنافسية إضافية، عبر التكامل المباشر مع نظام iOS، ليصبح مفتاح السيارة جزءا من الهوية الرقمية للمستخدم، على غرار بطاقات الدفع والبطاقات الذكية، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

ويرى خبراء صناعة السيارات أن دخول تويوتا، باعتبارها العلامة الأكثر انتشارا عالميا، إلى منظومة المفاتيح الرقمية، قد يسرع من تحول هذه التقنية من ميزة اختيارية إلى معيار أساسي في السيارات الحديثة، ومن المتوقع أن يقتصر دعم الميزة في بدايتها على الطرازات الأحدث، خاصة موديلات 2025 و2026، ما يمهد تدريجيا لطي صفحة المفاتيح المادية التي رافقت السيارات لعقود طويلة.