شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية

أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في متجر لبيع المشروبات في شارع توفيق زياد بمدينة الناصرة بالداخل المحتل جاء نتيجة تسرب غاز ولا شبهات جنائية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 15 شخصا بعضهم بإصابات خطيرة، في انفجارٍ وقع في أحد المحال التجارية بمدينة الناصرة، واندلع حريقٌ في الموقع، حيث وصلت الشرطة إلى الموقع وتُجري تحقيقًا في ملابساته.

فيما كشفت صحيفة عبرية، أنه ابتداءً من الغد، سيُقلص جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الوظائف لجنود الاحتياط في مهام الدفاع الإقليمي في المجتمعات الواقعة على طول خطوط النزاع وفي الضفة الغربية.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد اتُخذ القرار بناءً على تعليمات من القيادة السياسية بتقليص عدد جنود الاحتياط بمقدار 20 ألف جندي بحلول عام 2026.

إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي وظائف جنود الاحتياط في مقرات وحدات القتال والجبهة الداخلية خلال الأيام القادمة.