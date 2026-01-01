قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية

جانب من عملية إطفاء الحريق في مدينة الناصرة
جانب من عملية إطفاء الحريق في مدينة الناصرة
محمود نوفل

أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الانفجار  الذي وقع في متجر لبيع المشروبات في شارع توفيق زياد بمدينة الناصرة بالداخل المحتل جاء نتيجة تسرب غاز ولا شبهات جنائية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة  15 شخصا بعضهم بإصابات خطيرة، في انفجارٍ وقع في أحد المحال التجارية بمدينة الناصرة، واندلع حريقٌ في الموقع، حيث  وصلت الشرطة إلى الموقع وتُجري تحقيقًا في ملابساته.

فيما كشفت صحيفة عبرية، أنه ابتداءً من الغد، سيُقلص جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الوظائف لجنود الاحتياط في مهام الدفاع الإقليمي في المجتمعات الواقعة على طول خطوط النزاع وفي الضفة الغربية.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد اتُخذ القرار بناءً على تعليمات من القيادة السياسية بتقليص عدد جنود الاحتياط بمقدار 20 ألف جندي بحلول عام 2026.

إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي وظائف جنود الاحتياط في مقرات وحدات القتال والجبهة الداخلية خلال الأيام القادمة.

شرطة الاحتلال مدينة الناصرة تسرب غاز انفجار مدينة الناصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح سيرحل عن ليفربول.. خبيرة أبراج تعلن الموعد

أرشيفية

إلهام شاهين: بحب أقضي رأس السنة مع عائلتي في البيت

المساعدات الإنسانية

مصر تواصل كسر الحصار الإنساني وتدعم الأشقاء في غزة بالقافلة رقم 107

بالصور

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد