عائد سنوي كبير.. تفاصيل حساب التوفير الضخم من بنك القاهرة

في خطوة تهدف إلى جذب المدخرين وتلبية احتياجات الباحثين عن دخل مرتفع، أطلق بنك القاهرة حساب التوفير الضخم، والذي يُعتبر من أبرز حسابات الادخار في السوق المصرفية اليوم.

يتميز هذا الحساب بعائد سنوي يصل إلى 22.5%، وذلك يعتمد على قيمة الرصيد ونظام دورية صرف العائد، سواء كان شهريًا، كل ثلاثة أشهر أو سنويًا.

شروط فتح حساب بنك القاهرة

حساب التوفير الضخم متاح للأفراد فقط، ويتطلب فتحه حد أدنى يبلغ 5000 جنيه مصري.

يتم احتساب الفائدة على الأرصدة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حيث تُحسب الفائدة على أقل رصيد متوفر في الحساب خلال الشهر، مما يمنح العميل فكرة واضحة عن العائد المتوقع.

وفقًا للشرائح المقررة من قبل بنك القاهرة، يمكن للعملاء الذين يمتلكون أرصدة تتراوح بين 50 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه الحصول على عائد يبدأ من 14.25% شهريًا ويصل إلى 15.25% سنويًا.

بينما عملاء الحسابات ذات الأرصدة التي تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه يحصلون على عائد يصل إلى 17.5% سنويًا.

أما أصحاب الحسابات الأكبر من 20 مليون جنيه، فيستفيدون بعائد يصل إلى 22.5% سنويًا، و21.5% في حال كان صرف العائد شهريًا.

الحوافز الإضافية والتأمين

تضمن حساب البنك أيضًا، تقديم مجموعة من الحوافز الإضافية، كالتأمين المجاني على الحياة بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، والذي يُمنح تلقائيًا للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ويُحدد بناءً على رصيد الحساب.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العميل على بطاقة خصم مجانية عند فتح الحساب لأول مرة، مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان مضمونة ونقاط مكافأة ترحيبية.

يدعم الحساب أيضًا سحب وإيداع الأموال من أي فرع لبنك القاهرة داخل مصر، وأيضًا عبر أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة. كما يوفر خاصية إدارة الأموال وتحويلها وسداد الفواتير إلكترونيًا، فضلاً عن إرسال كشوف حساب دورية واشتركات مجانية في خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR).

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

يتزامن إطلاق هذا الحساب مع توجه مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص الفائدة بنسبة 1% في مايو الماضي، بعد تخفيض آخر بنسبة 2.25% في أبريل، مما أدى إلى وصول معدلات الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

هذا الانخفاض ألقى بظلاله على أسعار العائدات التي تقدمها البنوك، مما يجعل حساب التوفير الضخم فرصة مثالية للباحثين عن عائد مرتفع ومستقر.

لفتح الحساب، يتطلب الأمر تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب، مع فاتورة مرافق حديثة لإثبات محل السكن، وشهادة ميلاد في حال كانت الحسابات خاصة بالقُصّر.