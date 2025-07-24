أعلى عائد في مصر.. تعرف على أحدث شهادات ادخار 2025 في البنوك

مع وقف شهادات الادخار ذات العائد 27%، بدأت البنوك المصرية في طرح أدوات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية، في محاولة لجذب المدخرين والحفاظ على أموال المودعين. ويشهد السوق المصرفي حاليًا سباقًا بين البنوك الكبرى لإطلاق شهادات ادخار بعوائد متغيرة أو ثابتة، تتناسب مع التغيرات في سعر الفائدة.

ونقدم نظرة شاملة على أبرز شهادات الادخار المتاحة في السوق المصري حاليًا، من حيث العائد ومدّة الشهادة وطرق الصرف، لمساعدة المواطنين على اختيار الأداة الادخارية الأنسب لهم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2025

يُعد البنك الأهلي المصري من أولى الجهات التي طرحت شهادات ادخار جديدة بعوائد مرنة، وذلك عقب وقف الشهادة السنوية ذات العائد 27%. وتفاصيل الشهادات الجديدة كالتالي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية (متغيرة):

العائد: 24.5% سنويًا

دورية الصرف: كل 3 أشهر

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته

حساب إكسترا توفير:

العائد: 20% سنويًا

مرونة في السحب والإيداع

متاح للأفراد من سن 21 عامًا فأكثر

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2025

شهادات ادخار بنك مصر 2025

يواصل بنك مصر المنافسة بطرح شهادات ادخار ذات عوائد مغرية مع حلول ذكية للادخار:

شهادة "يوماتي" الثلاثية:

العائد: 23.75% سنويًا

دورية الصرف: يومية

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

حساب توفير "سوبر كاش":

العائد: يبدأ من 14% ويصل حتى 18.5% سنويًا

يُصرف شهريًا أو ربع سنوي حسب اختيار العميل

شهادات ادخار بنك مصر 2025

شهادات ادخار بنك القاهرة 2025

بنك القاهرة طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية:

شهادة "بريمو" الثلاثية:

العائد: 22.5% سنويًا

دورية الصرف: شهري أو ربع سنوي

الحد الأدنى: 1000 جنيه

حساب ميجا بلس للتوفير:

عائد تصاعدي: يصل إلى 22% سنويًا

مناسب لجميع الشرائح

يوفر مزايا إلكترونية متعددة

شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان 2025

يشارك بنك التعمير والإسكان في سباق الشهادات المرتفعة العائد من خلال:

حساب رويال للتوفير:

العائد: يصل إلى 22% سنويًا

مخصص للعملاء المميزين

يتضمن مزايا إضافية في المعاملات البنكية

أيهما تختار؟ دليلك لاختيار أفضل شهادات ادخار 2025

عند اختيار أفضل شهادات ادخار تناسب احتياجاتك، من المهم مراعاة:

دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي)

نوع العائد (ثابت أم متغير)

مدة الشهادة ومرونة كسرها

الحد الأدنى للشراء

المزايا الإضافية للحسابات المرتبطة بالشهادة

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة المتحركة، يُنصح بالمتابعة المستمرة لعروض البنوك لضمان تحقيق أقصى استفادة من أدوات الادخار.

وتشهد السوق المصرية تنوعًا واسعًا في عروض شهادات الادخار لعام 2025، مما يوفر فرصًا ممتازة للعملاء الراغبين في تحقيق عائد ثابت أو متغير على مدخراتهم. ومن المهم مقارنة التفاصيل الدقيقة لكل شهادة من حيث العائد ومدة الاستثمار قبل اتخاذ القرار.