قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة
وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر
الزمالك يدرس التعاقد مع المغربي أيمن تيرازي لتدعيم الجبهة اليمنى
جاي الزمالك .. الإعلان الرسمي خلال ساعات عن صفقة جديدة بالأبيض
لمس شعر أسماء جلال وتاب واعتزل | بلاغ الفنانة يهدد زين بالحبس..تفاصيل
الحال المايل ميعجبنيش| تصريح صادم من مصطفى كامل عن حفل راغب علامة
سوريا.. ارتفاع حصيلة انفجار مستودع ذخيرة في ريف إدلب إلى 120 قتيلا ومصابا
أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد
ياسمين عز لطالبات الثانوية العامة: جايبة 40% ده مجموع يدخلك السجن مش كلية
تجار مخدرات.. ضبط 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أعلى عائد في مصر.. تعرف على أحدث شهادات ادخار 2025 في البنوك

شهادات الادخار
شهادات الادخار
خدمات صدى البلد

مع وقف شهادات الادخار ذات العائد 27%، بدأت البنوك المصرية في طرح أدوات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية، في محاولة لجذب المدخرين والحفاظ على أموال المودعين. ويشهد السوق المصرفي حاليًا سباقًا بين البنوك الكبرى لإطلاق شهادات ادخار بعوائد متغيرة أو ثابتة، تتناسب مع التغيرات في سعر الفائدة.

ونقدم نظرة شاملة على أبرز شهادات الادخار المتاحة في السوق المصري حاليًا، من حيث العائد ومدّة الشهادة وطرق الصرف، لمساعدة المواطنين على اختيار الأداة الادخارية الأنسب لهم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2025

يُعد البنك الأهلي المصري من أولى الجهات التي طرحت شهادات ادخار جديدة بعوائد مرنة، وذلك عقب وقف الشهادة السنوية ذات العائد 27%. وتفاصيل الشهادات الجديدة كالتالي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية (متغيرة):

  • العائد: 24.5% سنويًا
  • دورية الصرف: كل 3 أشهر
  • المدة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته
  • حساب إكسترا توفير:
  • العائد: 20% سنويًا
  • مرونة في السحب والإيداع
  • متاح للأفراد من سن 21 عامًا فأكثر
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2025

شهادات ادخار بنك مصر 2025

يواصل بنك مصر المنافسة بطرح شهادات ادخار ذات عوائد مغرية مع حلول ذكية للادخار:

شهادة "يوماتي" الثلاثية:

  • العائد: 23.75% سنويًا
  • دورية الصرف: يومية
  • المدة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • حساب توفير "سوبر كاش":
  • العائد: يبدأ من 14% ويصل حتى 18.5% سنويًا
  • يُصرف شهريًا أو ربع سنوي حسب اختيار العميل
شهادات ادخار بنك مصر 2025

شهادات ادخار بنك القاهرة 2025

بنك القاهرة طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية:

شهادة "بريمو" الثلاثية:

  • العائد: 22.5% سنويًا
  • دورية الصرف: شهري أو ربع سنوي
  • الحد الأدنى: 1000 جنيه
  • حساب ميجا بلس للتوفير:
  • عائد تصاعدي: يصل إلى 22% سنويًا
  • مناسب لجميع الشرائح
  • يوفر مزايا إلكترونية متعددة

شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان 2025

يشارك بنك التعمير والإسكان في سباق الشهادات المرتفعة العائد من خلال:

حساب رويال للتوفير:

  • العائد: يصل إلى 22% سنويًا
  • مخصص للعملاء المميزين
  • يتضمن مزايا إضافية في المعاملات البنكية

أيهما تختار؟ دليلك لاختيار أفضل شهادات ادخار 2025

عند اختيار أفضل شهادات ادخار تناسب احتياجاتك، من المهم مراعاة:

  • دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي)
  • نوع العائد (ثابت أم متغير)
  • مدة الشهادة ومرونة كسرها
  • الحد الأدنى للشراء

المزايا الإضافية للحسابات المرتبطة بالشهادة

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة المتحركة، يُنصح بالمتابعة المستمرة لعروض البنوك لضمان تحقيق أقصى استفادة من أدوات الادخار.

وتشهد السوق المصرية تنوعًا واسعًا في عروض شهادات الادخار لعام 2025، مما يوفر فرصًا ممتازة للعملاء الراغبين في تحقيق عائد ثابت أو متغير على مدخراتهم. ومن المهم مقارنة التفاصيل الدقيقة لكل شهادة من حيث العائد ومدة الاستثمار قبل اتخاذ القرار.

شهادات الادخار شهادات الادخار ذات العائد 27 البنوك الشهادة البلاتينية الثلاثية شهادات ادخار بنك مصر 2025 شهادات ادخار بنك القاهرة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

النباتات الطبيعية

ابتكار علمي.. تقنية مستوحاة من النباتات لاحتجاز الكربون

الأنبا أقلاديوس

الأنبا أقلاديوس يستقبل وفد من البنك الزراعي بالأقصر

أبناء الكنيسة الأرثوذكسية

"عظيم إيمانك".. مؤتمر شابات ثانوي وجامعة بإيبارشية ببا والفشن

بالصور

صوت الأردن عمر العبداللات يشعل افتتاح "مهرجان جرش" ويوجه رسالة لشعب غزة

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

بذور الشيا الحبة السحرية لحرق الدهون وكبح الشهية.. إليك طرق تحضيرها

لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟
لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟
لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد